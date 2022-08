Critique de “She-Hulk: Attorney at Law”: le dernier de Marvel est intelligent mais décevant

Si vous voulez faire valoir qu’il y a trop de Marvel ces jours-ci, She-Hulk est la pièce A. La série télévisée la plus explicitement comique de Marvel, She-Hulk : avocate est un spectacle charmant et loufoque avec une séquence d’intelligence d’une sauvagerie saisissante. Mais il lui manque la délicieuse chicanerie de la salle d’audience d’un véritable drame juridique, l’action entraînante d’une émission de science-fiction ou le cœur même d’autres émissions Marvel.

Diffusion sur Disney+ demain, jeudi 18 août, She-Hulk: Attorney at Law met en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, une avocate ambitieuse qui se retrouve soudainement avec des super pouvoirs dont elle ne voulait absolument pas. Tout est de la faute de son cousin Bruce – oui, ce Bruce Banner, joué par Mark Ruffalo, pilier de Marvel Cinematic Universe, qui se transforme en un grand géant vert à la moindre provocation. Cette femme intelligente et capable est loin d’être heureuse d’être surnommée “She-Hulk”, mais un nom loufoque est le cadet de ses soucis alors qu’elle est jetée dans un nouveau monde de cinglés surpuissants – sans parler des gens ordinaires qui sont très bizarres autour d’elle maintenant qu’elle a des pouvoirs.

Comme le savent les fans des bandes dessinées Marvel, She-Hulk est construite autour non pas d’une mais de deux idées puissantes. Tout d’abord, il examine les nouveaux défis juridiques originaux qui surviennent lorsque certaines personnes ont des super pouvoirs. Et deuxièmement, il interroge le fantasme de pouvoir d’être un super-héros du point de vue d’une femme.

Cette deuxième partie est la séquence intelligente et cinglante qui traverse She-Hulk. Lorsque Bruce dit à Walters que sa transformation en Hulk est déclenchée par la peur ou la colère, elle répond que c’est la base de l’émotion quotidienne pour une femme. Lorsqu’elle est recrutée pour diriger un service juridique spécialisé dans les affaires surhumaines, elle craint que tout le monde pense qu’elle vient d’obtenir le poste à cause de son apparence. Et quand Bruce lui dit: “Quand les gens commencent à vous voir comme un monstre, cela ne disparaît jamais”, son explication de Hulk évoque douloureusement la façon dont les femmes aux yeux du public sont traitées avec un mépris vicieux et des doubles standards – comme Britney Spears , Monica Lewinsky ou encore Amber Heard peuvent témoigner.

Ainsi, la fragilité d’un personnage appelé “She-Hulk” est étayée par quelque chose d’étonnamment stimulant. Mais alors que Maslany est une piste solide, la série s’effondre en tant que comédie dramatique juridique amusante. L’une des bizarreries emblématiques du personnage (remontant aux bandes dessinées des années 80 et 90) est que Walters brise le quatrième mur et discute directement avec le public, mais la série a du mal à rassembler des choses mordantes ou hilarantes à dire. Et bien que je ne trouve rien à redire sur les effets, l’apparence de la chose a un éclat plat sur écran vert qui semble étrangement bon marché.

Il y a quelques manigances judiciaires légèrement amusantes, car Walters est appelé à défendre Emil Blonksy, le méchant Hulk de Tim Roth, et un Asgardien métamorphosé cause des problèmes. Mais dans les quatre premiers épisodes fournis par Marvel pour examen, les trucs juridiques surpuissants n’ont pas le double jeu complexe et ironique d’une émission comme Suits ou Ally McBeal.

Je n’ai même pas vraiment regardé Ally McBeal, mais des décennies plus tard, je me souviens encore du petit gars bizarre et du gars bizarre avec le fétichisme du cou. J’ai regardé She-hulk ce matin, et je ne pouvais rien vous dire sur les amis et collègues de Walters, leurs vies, leurs espoirs, leurs peurs ou même, franchement, leurs noms. Les épisodes d’ouverture souffrent d’un réel manque de personnages secondaires distinctifs.

Chuck Zlotnick/Marvel



Oui, il y a les piliers familiers du MCU, et le charme décontracté de Mark Ruffalo et Benedict Wong est toujours regardable. Il est fascinant de voir Bruce Banner explorer ce que signifie être Hulk, en particulier lorsqu’il est contrebalancé par le point de vue d’Emil Blonsky sur qui est appelé un super-héros et qui est jeté en prison. Malheureusement, cependant, le ton désinvolte ne laisse pas beaucoup de place à ces moments de réflexion pour trouver beaucoup de profondeur.

Comparez cela à la dernière série MCU, Mme Marveldans lequel chaque personnage secondaire avait quelque chose à faire, un problème ou une friction convaincante avec le personnage principal Kamala Khan (prenez Nakia, par exemple, qui se présentait aux élections, puis se brouille avec Kamala parce qu’elle n’a jamais partagé son secret).

Le plus gros problème de She-Hulk est qu’il vient si vite sur les talons de Mme Marvel. À la suite des mésaventures de l’adorable adolescente Kamala Khan héritant de super pouvoirs, Mme Marvel était une histoire délicieusement multicouche qui comprenait une action de super-héros, une anxiété de passage à l’âge adulte ultra-relatable, une spécificité convaincante Représentation musulmane-américaine, et – de toutes choses – une leçon d’histoire stimulante sur la partition de l’Inde. Ce qu’il a réussi tout en étant un spectacle visuel à couper le souffle et élégamment rempli de personnages amusants. She-Hulk est censé être drôle, mais au milieu des gags fatigués sur Silence of the Lambs ou Tinder, ces premiers épisodes manquent de la vie ou de la profondeur de Mme Marvel ou Moon Knight – et ce n’est pas un patch sur Loki ou WandaVision , qui présentait déjà une version plus audacieuse et plus drôle d’une sitcom MCU.

She-Hulk est suffisamment détournée pour mériter sa journée au tribunal, mais la seconde moitié de la saison doit monter une défense beaucoup plus fougueuse si elle veut annuler toutes les objections.

