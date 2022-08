Un rabbin de Buenos Aires martèle le trottoir pour récolter des fonds pour son centre communautaire de « Shalom Taiwan », un film dont la maigre intrigue aurait besoin d’un petit coup de pouce. Après avoir trouvé peu de soutien lors d’un voyage de collecte de fonds à New York, le rabbin Aaron (Fabián Rosenthal) s’aventure à Taïwan sur une intuition, et des contenus de routine sur les conflits culturels et des montages touristiques s’ensuivent.

L’histoire, en partie à dessein, est une série de rencontres décevantes, alors que le rabbin Aaron vante les mérites de son centre récemment rénové à des donateurs potentiels. Une réunion à Taipei a lieu sur les manèges d’un parc d’attractions, une autre parmi les bosquets de thé verdoyants dans la sérénité de la campagne.