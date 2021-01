«Shadow in the Cloud» est le genre d’aventure d’action entre filles dans laquelle les femmes ne peuvent rien faire, elles le font tout – y compris combattre des boors sexistes, des tirs ennemis et un gremlin en même temps sous un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Au centre de ce spectacle se trouve Maude Garrett (Chloë Grace Moretz), une Force aérienne auxiliaire féminine officier qui rejoint l’équipage entièrement masculin du bombardier à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour transporter un colis classifié. Au moment où nous apprenons ce qu’il y a à l’intérieur du paquet, qui pend au bras de Maude pendant ses cascades en plein vol, il est clair que notre héroïne défie non seulement la mort, mais aussi la logique.

Mais des exploits plus stupides ont été exécutés à l’écran (généralement par des mecs), et cela aide Roseanne Liang hybride horreur-action se penche avec confiance dans son schlockiness. Les couleurs sont sales, la partition est lourde et les personnages loufoques – en particulier les hommes sur le vol, qui sont à la fois agacés et sexuellement excités par l’apparition soudaine de Maude et la bannissent immédiatement dans l’avion. tourelle à billes.