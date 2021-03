Moment senior Non classé. Durée: 1 heure 32 minutes. Dans les théâtres et sur Apple TV , FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.

Cette course obtient le permis de Victor suspendu et sa voiture mise en fourrière. En prenant le bus, il rencontre Caroline, et une liaison plus adaptée à son âge commence. En réalité, Jean Smart n’a que 20 ans de moins que Shatner, tandis que Katrina Bowden a bien plus de 50 ans de moins. Tel est Hollywood.

La légende «Star Trek» incarne ici Victor Martin, un ancien pilote d’essai vivant son rêve de retraite à Palm Springs, se déplaçant dans une Porsche argentée. Dans ce véhicule, il donne à son meilleur ami, Sal (Christopher Lloyd), des trajets vers et depuis un centre de retraite. Il pose pour une séance photo avec la voiture et une jeune mannequin de bikini (Katrina Bowden) avec qui il tente imprudemment de faire l’amour. Et il effraie le diable d’une propriétaire de café Caroline (Jean Smart) avec la voiture une nuit, alors qu’il faisait une course de dragsters contre Pablo (Carlos Miranda), un bas cavalier joyeux.

