Bien qu’il y ait quelque chose à la fois édifiant et triste à regarder les luttes de la jeune Selena Quintanilla (interprétée par Christian Serratos de « The Walking Dead ») et de sa famille – sachant que la célébrité et la tragédie, attendez de l’autre côté – la série porte le trop sensation soignée d’un produit sous licence.

En conséquence, la série est à la fois sérieuse et dramatiquement plate. Malgré le titre, une grande partie de l’accent est mis sur le père de la star de Tejano, Abraham Quintanilla («Desperate Housewives» Ricardo Chavira), en commençant par reconnaître le talent de sa fille en tant qu’enfant et en poursuivant une stratégie de pari à la maison (littéralement littéralement) sur son succès.

Cette quête se déroule si lentement que les épisodes – dont la plupart durent moins de 40 minutes – présentent un manque flagrant d’élan. Des tensions existent au sein de la famille, et finalement des questions se posent au sujet de la datation avec Selena alors qu’elle mûrit sous l’œil vigilant et protecteur de son père, mais pas d’une manière qui suscite une implication constante grâce à la pénurie de points d’inflexion dramatiques.

Il y a, sans surprise, beaucoup de musique et de petits moments clés, comme la décision que Selena devrait jouer en espagnol. Pourtant, plusieurs des épisodes ne portent vraiment sur rien, mais se terminent plutôt brusquement avant de passer au chapitre suivant.