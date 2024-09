Critique de « Seeking Mavis Beacon » : à la recherche d’une légende de la dactylographie

Les modèles sont de toutes formes et de toutes tailles, et en disent toujours plus sur la nature de l’influence que la personne qui donne l’exemple. Un grand merci donc à Mavis Beacon, figure pionnière de l’ère informatique, pour avoir inspiré un documentaire plusieurs années plus tard – l’aventure effervescente de Jazmin Jones « Seeking Mavis Beacon » – qui place l’impact d’une icône de la technologie dans un contexte précis, drôle et stimulant.

Le problème, c’est que Mavis Beacon n’est pas une vraie personne. Mais elle est tout à fait convaincante. était un des innombrables milléniaux noirs qui ont appris à taper à la machine grâce à un jeu informatique lancé en 1987 qui mettait en scène le visage souriant et lumineux d’une femme élégamment vêtue qui leur ressemblait et qui semblait inconsciemment vendre l’autonomisation.

Entre la création d’une invention marketing de la fin des années 80 programmée par trois hommes blancs et notre monde cyber-irréel du XXIe siècle, Jones, qui réalise son premier long-métrage, devient un détective joyeux et déterminé qui enquête sur une icône culturelle. Il s’agit de retrouver la belle mannequin haïtienne Renée L’Espérance qui, après avoir été embauchée dans un magasin de parfums à Los Angeles, a semblé disparaître après que son visage ait lancé des millions d’utilisateurs dans un nouveau monde d’éducation interactive.

Avec l’aide d’Olivia Ross, une collaboratrice d’âge universitaire et autoproclamée « cyber-doula » (également productrice associée du film), le duo intrépide explore la mythologie et l’histoire de Mavis avec un mélange charmant de révérence, de curiosité intellectuelle et d’humour, comme une bande de deux Scooby-Doo de l’ère Internet. Des pistes sont suivies, des panneaux « disparus » sont affichés, des esprits sont invoqués et des penseurs culturels sont interrogés sur tout, du rôle des femmes dans la servitude technologique (bonjour Siri et Alexa) à des concepts tels que le fabulisme critique, la guérison des données et le cyberféminisme.

La réalisatrice Jones, qui a une présence vivante à l’écran, considère que son projet s’inscrit dans la lignée de la cinéaste noire pionnière Cheryl Dunye, dont le film phare « The Watermelon Woman », semble-t-il, est probablement en boucle dans son bureau centré sur Mavis. La citation remarquable de Dunye sur la recherche des marginalisés (« Parfois, vous devez créer votre propre histoire ») est le mantra de Jones pour leur mission d’archivage. Au début, nous voyons des deepfakes ludiques qui montrent Mavis reconnue par des personnalités comme Obama et Oprah.

Lorsque le documentaire se tourne vers le démarchage téléphonique, le porte-à-porte et les recherches astucieuses en ligne, il s’avère qu’il y a des détails réels et alléchants à découvrir. Les femmes obtiennent des entretiens avec deux des fondateurs de la société de logiciels, mais elles ont la sagesse de ne pas accepter leur version optimiste et soigneusement organisée comme parole d’évangile, et finissent par apprendre que les relations ne se sont pas terminées de manière aussi amicale entre les hommes, qui ont engrangé des millions, et la femme pour laquelle ils ont payé 500 dollars pour son portrait.

En guise de contre-argument, Jones a en tête une conclusion plus chaleureuse pour le film : un entretien dévotionnel avec L’Espérance — ce que Jones appelle un « bilan de santé » — si, bien sûr, ils peuvent la retrouver. Ou si elle veut même qu’on la retrouve. C’est en regardant Jones et Ross naviguer dans une recherche épineuse qui chevauche les pièges du journalisme citoyen, l’énergie du culte du héros et le sérieux de l’enquête éthique que « Seeking Mavis Beacon » trouve finalement son cœur le plus vrai, relatant un voyage qui se heurte invariablement au problème de savoir quelle perspective occupe le devant de la scène.

Il y a des moments gênants à regarder le duo gagner dans le travail de détective tout en perdant en tant que fangirls vulnérables. Mais comme toute quête spirituelle qui se respecte, « Seeking Mavis Beacon » rend les bas aussi significatifs que les hauts, approuvant un monde Web sauvage dans lequel mystère et exposition peuvent coexister pacifiquement.