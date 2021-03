Partout, Tabrizi insuffle à «Seaspiracy» un sentiment d’urgence et de péril. Dans un port thonier au Japon et dans une ferme salmonicole en Ecosse, le directeur se penche dans les coins et déterre sous le couvert de l’obscurité. Les marchés des ailerons de requin en Chine sont filmés avec des caméras espion. Et les efforts pour enquêter sur les violations des droits de l’homme dans l’industrie de la pêche thaïlandaise sont accusés de rappels du risque pour Tabrizi et la vie de son équipe.

Le documentaire mouvementé «Seaspiracy», streaming sur Netflix , prend la forme d’une odyssée intercontinentale remplie de découvertes. Le réalisateur Ali Tabrizi nous sert de guide et de narrateur passionné, et alors qu’il voyage d’Asie en Europe et retour, il s’efforce de présenter chaque révélation comme plus choquante que la précédente.

