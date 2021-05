Critique de ‘Seance’: Invocation de problèmes avec le rouge à lèvres et le latin

Compte tenu de la carrière de Barrett en tant que scénariste d’horreur – il a écrit le twisty «You’re Next» et a contribué à la série «V / H / S» – il n’est pas surprenant que «Seance» soit à son apogée lorsqu’il se penche pleinement sur l’humour du genre. Alors que le film atteint sa fin vivante, l’effusion de sang et l’absurdité culminent. Barrett anime les choses avec des effets pratiques et combat la chorégraphie.

Malheureusement, le point culminant du film est en contradiction avec sa construction, un récit laborieux construit autour de personnages fragiles aux motivations encore plus fragiles. «Seance» serpente la plupart de son temps, oscillant entre les tons et les styles. C’est à la fois conscient de soi et trop sérieux. Il essaie d’être un mystère de meurtre, un slasher, un conte de passage à l’âge adulte et un film de maison hantée à la fois.

Lorsque le film choisit un genre, il colle parfois l’atterrissage, mais «Seance» se sent finalement confus. Une myriade de choix bizarres – comme habiller les personnages adolescents dans des pyjamas moulants et insérer de la musique au hasard dans des scènes – n’aide pas.

Comme ses personnages fabriquant une planchette avec du rouge à lèvres et un étui pour téléphone, «Seance» mélange des idées et espère le meilleur. Mais des moments de véritable innovation peuvent être trouvés parmi les maladresses.

Classé R pour des seaux de sang et un langage peu distingué. Durée: 1 heure 32 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur FandangoNow, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.