Critique de “Scrooge : A Christmas Carol” : légèrement décalée

Dans une saison de films qui brûlent les riches – nous vous voyons “The Menu” et “Glass Onion: A Knives Out Mystery” – la comédie musicale animée “Scrooge: A Christmas Carol” épargne l’un des capitalistes les plus infâmes de la littérature, M. Ebenezer Scrooge (exprimé par Luke Evans). Peut-être que “pièces de rechange” n’est pas le bon mot pour ce que le partenaire de Jacob Marley dans les prêts prédateurs endure dans l’adaptation vivante, quoique à peine justifiée, de la nouvelle de 1843 de Charles Dickens par le réalisateur Stephen Donnelly.

Avant sa mort en 2021, l’éminent parolier-compositeur Leslie Bricusse a écrit cette nouvelle chanson. Holland-Smith et Donnelly en ont écrit deux autres, et l’arrangeur a remanié les autres chansons, que Bricusse avait créées pour l’adaptation de 1970, “Scrooge”, y compris le numéro nominé aux Oscars, “Thank You Very Beaucoup.” Ce film mettait en vedette Albert Finney et Alec Guinness dans le rôle de Jacob Marley. Ce casting regorge également d’actes de classe: Jonathan Pryce dans le rôle de Marley avertissant; Olivia Colman comme passé; Jessie Buckley dans le rôle de l’ancienne fiancée de Scrooge. Giles Terera (comme Tom Jenkins) et Trevor Dion Nicholas comme le plus falstaffien des fantômes de la veille de Noël, Present, sont particulièrement gagnants.