« Scenes From an Empty Church » met en vedette trois acteurs – Kevin Corrigan, Thomas Jay Ryan et Max Casella – qui sont devenus des voleurs de scènes dans les années 1990. Mais regarder ce long métrage d’Onur Tukel fièrement tourné et mis en scène, c’est comme revenir aux jours de confinement de 2020. Dans une décennie, le film servira de capsule temporelle. Mais en ce moment, cela semble redondant : une dramatisation d’arguments (sur les masques, les effets de la pandémie sur New York et l’intérêt d’applaudir les premiers intervenants à 19 heures) qui circulent depuis trop longtemps. La plupart du film se déroule en effet dans une église – il a été tourné dans l’église Saint-Michel-Archange sur la 34e rue ouest – qui a deux prêtres : le père Andrew (Corrigan) et le père James (Ryan). Un tiers invisible est décédé du Covid-19. L’action démarre lorsque le père Andrew rencontre un ami, Paul (Casella), qui insiste non seulement pour entrer dans l’église fermée, mais aussi pour ne pas porter de masque, ce qui bouleverse le père James.

Le père James accepte de laisser les paroissiens visiter un à la fois selon des règles strictes (« s’ils toussent, renvoyez-les »). Et à mesure qu’ils arrivent, le film ressemble de plus en plus à un long métrage réalisé uniquement pour prouver que les limitations n’étaient pas un obstacle. Les palliatifs font simplement partie du drame. Paul Reiser, en tant que père du père Andrew, n’apparaît que dans le chat vidéo.

« Scènes » a ses moments, comme le ferait n’importe quel film qui met Ryan et Corrigan l’un en face de l’autre dans un confessionnal. Mais même les effets spéciaux vers la fin ressemblent plus à la réponse à un défi qu’à une étincelle d’inspiration. Scènes d’une église vide

Non classé. Durée : 1 heure 37 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoMaintenant et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.