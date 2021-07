Dans un village côtier escarpé apparemment isolé du reste du monde, un groupe d’hommes brandissant des torches se préparent pour un horrible rituel : ils doivent sacrifier leurs filles pour apaiser les créatures ressemblant à des sirènes qui errent dans la mer. Malgré la pression de suivre les directives de la communauté, pour ainsi dire, Muthana (Yagoub Alfarhan) sauve son premier-né avant qu’elle ne s’enfonce trop profondément dans les eaux noires.

Et ainsi commence l’histoire fabuleuse de Hayat (Basima Hajjar), une jeune fille de 12 ans qui vient subvertir les coutumes patriarcales effrayantes qui dictent le monde dystopique de « Scales ». Écrit et réalisé par le cinéaste saoudien Shahad Ameen, ce premier long métrage est esthétiquement alléchant, présenté dans un monochrome étrangement scintillant. Tout comme Hayat repousse une autre série de sacrifices et fait ses preuves en pourchassant une créature marine, une croûte sur son pied grossit et commence à ressembler énormément à des écailles de poisson. Le film fait allusion à la possibilité que les filles perdues du village soient transformées en ces êtres mystiques.