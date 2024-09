Tout a changé pour la comédie, la télévision et une flopée de cut-ups inconnus au Studio 8H du Rockefeller Center de New York dans la nuit du 11 octobre 1975. Cinquante ans plus tard, « Saturday Night Live » est devenu un fondement culturel (sinon tout à fait contre-culturel). plus). Mais dans « Saturday Night » surchargé et surrénalisé de Jason Reitman, une dramatisation de la conclusion de cette première diffusion fatidique, vous ne ressentez pas tant l’air bourdonnant de la révolution que la voix de la conservation actuelle du patrimoine qui vous gêne.

Il y a une histoire naturellement captivante à raconter : un producteur non testé mais confiant (Gabriel LaBelle incarne le jeune Lorne Michaels) ressentant la pression d’une première série construite sur l’irrévérence, en contradiction avec une chaîne lourde habituée à la royauté de Johnny Carson après les heures normales. Il y a aussi une bonne quantité de drogues et des egos conflictuels. Alors que Michaels se débat avec les compromis artistiques suggérés par le co-créateur Dick Ebersol (Cooper Hoffman), il parie également avec un inquiétant dirigeant menaçant d’annuler (Willem Dafoe). Pendant ce temps, le décor prend feu, son scénariste en chef à l’esprit venimeux Michael O’Donoghue (Tommy Dewey) se bat avec la censure, et sa femme et partenaire Rosie Shuster (Rachel Sennott) peaufine ses croquis.

C’est un air palpable de folie d’avant-match, que ça marche ou pas, même s’il y a une confiance excessive dans la partition percussive de Jon Batiste (qui joue également l’artiste invité Billy Preston) pour alimenter le scénario du tic-tac, et un malheureusement, la désinvolture à la Sorkin dans les échanges chronométrés au coup du lapin. Mais le plus tenace, tel que conçu par Reitman et le scénariste Gil Kenan, cet hommage est trop prémonitoire quant à son compte à rebours vers l’histoire : une grande partie du dialogue est du type « Vous devenez l’un des grands ». Cela laisse cet aperçu frénétique des coulisses loin d’être aussi captivant, comme si tout le monde était un lien hypertexte vers sa future page Wiki au lieu de personnes talentueuses dans un moment de tension, prêtes à parier sur quelque chose de nouveau.

La honte de cette approche est qu’il y a beaucoup à offrir dans les détails physiques de « Saturday Night », depuis la texture des années 70 dans la cinématographie 16 mm d’Eric Steelberg jusqu’au casting pour la plupart solide, bien que lourd. Quant aux lecteurs Not Ready for Prime Time (Re)players du film, ils évitent admirablement l’imitation pour l’essence – non pas que l’essence à elle seule nous transporte au-delà du portrait miniature vers quelque chose de plus dimensionnel pour Matt Wood, Dylan O’Brien ou Cory Michael Smith comme, respectivement, maussade John Belushi, l’excentrique Dan Aykroyd et l’insolent Chevy Chase. Le rythme incessant les maintient, ainsi que les femmes – Laraine Newman d’Emily Fairn, Gilda Radner d’Ella Hunt et Jane Curtin de Kim Matula – à bout de bras. Seul Lamorne Morris dans le rôle de Garrett Morris (aucun lien de parenté), réfléchissant à haute voix à la façon dont il se sent déconnecté en tant qu’artiste noir formé à Juilliard et sans importance dans une mer de blanc, parvient à une complétude satisfaisante : l’étranger parmi les étrangers.

Mais surtout, on a le sentiment que « Saturday Night » préférerait entasser tout le monde dans sa photo de classe (y compris, avant qu’ils ne soient-célèbres, Al Franken et Billy Crystal), alors qu’une poignée de caractérisations étoffées auraient pu avoir plus de résonance. . Bien sûr, c’est amusant de voir Milton Berle, délicieusement arrogant, de JK Simmons, saper la confiance surjouée de Chase. Mais ailleurs, il semble que la seule raison d’inclure Jim Henson (un Nicholas Braun mal interprété) était d’intimider la carrière mal réussie d’un génie bien-aimé avec ses Muppets. Les cibles bon marché appartiennent au « Saturday Night Live » des années sauvages, et non à son apogée.

Un Braun interprété à deux reprises plane partout dans le rôle du légendaire excentrique Andy Kaufman, dont la synchronisation labiale de Mighty Mouse illustre le drapeau bizarre que Michaels était prêt à brandir pour donner vie à sa création chaotique. Il est donc étrange de le voir utilisé à des fins réconfortantes dans « Saturday Night », interprété devant un casting et une équipe qui rient volontiers, comme s’il était manifestement destiné à la grandeur. (Quelqu’un n’aurait-il pas haussé les épaules ? Ou dit : « Hein ? ») La vérité est que rien n’était certain à propos de cette première série, sauf qu’elle donnait à chacun la possibilité de réaliser des épisodes de grandeur plus tard. Dommage que cette vision plus mesurée du talent n’ait pas été aussi intéressante pour les créateurs de l’hommage affectueux mais creux qu’est « Saturday Night ».