Critique de “Sam & Kate”: c’est une affaire de famille

S’il y a un anneau de vérité dans le film, c’est dans le casting. Le film met en vedette deux couples parents-enfants réels: Dustin Hoffman et Jake Hoffman jouent un duo père-fils, Bill et Sam, tandis que Schuyler Fisk et Sissy Spacek apparaissent comme Kate et sa mère, Tina. Sam est un artiste en herbe qui est retourné dans sa ville natale pour s’occuper de Bill, malade et acariâtre. Kate, propriétaire d’une librairie, pleure une tragédie personnelle (les détails sont révélés progressivement) et tente de gérer le problème de thésaurisation de Tina.