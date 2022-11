Critique de «Salvatore: Shoemaker of Dreams»: pour le talon

Arrivant deux semaines avant la sortie de “Bones and All”, la romance en lambeaux de Luca Guadagnino, “Salvatore : Shoemaker of Dreams” du réalisateur étudie un couplage plus raffiné, non pas de personnes, mais de pompes.

Le documentaire s’ouvre sur une chaîne de montage, où une suite d’artisans taillent, sculptent et martelent méthodiquement une paire de talons aiguilles vermillon à paillettes. Avant même de rencontrer le sujet du film, le designer italien Salvatore Ferragamo, cette ouverture procédurale fascinante suggère que Ferragamo considérait la fabrication de chaussures comme un art et une science. On souhaite que l’hommage qui suit soit aussi agile.

Parcourant la vie de Ferragamo, le documentaire superpose des entretiens à tête parlante avec des images d’archives et des photographies. Né en 1898 dans le village italien de Bonito, Ferragamo a ensuite fait son apprentissage à Naples avant de se rendre péniblement aux États-Unis. Suite à son ambition, ou peut-être à une prémonition, il a déménagé à Santa Barbara, où il a trouvé le succès en concevant des chaussures personnalisées pour les stars de cinéma. Tout au long, Michael Stuhlbarg lit des passages de l’écriture de Ferragamo dans un murmure velouté. “J’adore les pieds”, récite-t-il à un moment donné. “Ils me parlent.”

Guadagnino entend clairement que ces thèmes de séduction, d’allure et de glamour enveloppent le public, comme un tissu de soie emmaillotant une plante de pied cambrée. Au lieu de cela, le film vacille, en particulier lors des transitions, qui ont tendance à être brusques. Si Guadagnino a cherché à refléter la romance des créations de tapis rouge de Ferragamo, sa narration est à la fois plus conventionnelle et plus maladroite dans sa construction. Oubliez les pieds; des mains habiles auraient pu aider.

Salvatore : le cordonnier des rêves

Classé PG. Durée de fonctionnement : 2 heures. Dans les théâtres.