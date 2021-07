Critique de ‘Sabaya’ : la lumière perce les ténèbres

Dans la nuit noire du nord-est de la Syrie, deux hommes conduisent leur jeep branlante dans les profondeurs d’Al Hol, un camp de réfugiés pour les familles de combattants de l’État islamique, également connu sous le nom de Daesh. Les hommes fouillent dans les tentes et se disputent avec les habitants hostiles avant de trouver leur cible : une adolescente yézidie kidnappée il y a des années et détenue comme « sabaya » ou esclave sexuelle. Alors que les sauveteurs sortent du camp avec elle, ils esquivent les voitures à grande vitesse et les balles.

Tout cela se passe dans les 20 premières minutes environ de « Sabaya » de Hogir Hirori. Mahmud et Ziyad, bénévoles du Yazidi Home Center en Syrie, feront plusieurs autres voyages de ce type au cours du film, et des centaines d’autres après que les caméras s’arrêteront de tourner. Leur tâche est énorme et exige un stoïcisme que reflète le cinéma intrépide et immersif d’Hirori.