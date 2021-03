Rose joue Julie Non classé. Durée: 1 heure 40 minutes. Sur cinémas virtuels et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV , Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.

Rose (Ann Skelly), une étudiante vétérinaire tranquille à Dublin, a récemment découvert qu’elle avait été adoptée et que son nom d’origine était Julie. Elle se rend à Londres pour retrouver sa mère biologique, Ellen (Orla Brady), une actrice de télévision qui ne veut aucun rappel des circonstances entourant la naissance de Julie et aucun lien avec sa fille. Le bébé d’Ellen est né d’un viol et elle avait demandé qu’il n’y ait plus de contact avec Julie après l’adoption.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy