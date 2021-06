Critique de «Rogue Hostage»: tout doit disparaître

Un jour où Sam, qui est également membre du Congrès, envisage de se présenter au magasin, des hommes violents dirigés par Eagan (Chris Backus) tiennent le lieu et ses acheteurs en otage, dans le but apparent de faire avouer un crime à Sam. Le motif n’est pas vraiment pertinent – ​​ou du moins le réalisateur, Jon Keeyes, et le scénariste, Mickey Solis, le traitent de cette façon. Les explications jetées sur le comportement des méchants ne valent pas grand-chose.

Presque tous les personnages sont connectés, mais rien n’a de sens. Les clients piégés incluent le héros du film, Kyle (Tyrese Gibson), un ancien Marine et actuel officier des services de protection de l’enfance. Il se trouve qu’il s’agit du beau-fils de Sam, et Mikki (Holly Taylor), un enfant en famille d’accueil avec qui il a travaillé, est un employé du magasin. Mikki passe la majeure partie du siège au bureau de la sécurité avec son patron, Sunshine (Luna Lauren Velez), qui enseignait Eagan lorsqu’il était au lycée.

Même en établissant un espace physique – il est difficile de comprendre comment Kyle soumet un homme qui abuse d’un enfant ou où il se cache dans la section des articles ménagers, ou comment Sunshine ouvre une porte sans faire exploser une bombe – « Rogue Hostage » est un travail de mauvaise qualité .

Non classé. Durée : 1 heure 27 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.