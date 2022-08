Critique de “Rogue Agent”: L’espion qui m’a dupé

Indispensable à des histoires comme “Rogue Agent” est la notion que les belettes comme Robert méritent d’être examinées. Alors que le film s’arrête avant de présumer de démêler une cause profonde du comportement pathologique de Robert, les réalisateurs Adam Patterson et Declan Lawn épinglent un fil d’intrigue à ses exploits ennuyeux et dégueulasses. Le moyen du film de contourner le gâchis est de promouvoir Alice au rang de protagoniste et de trouver un arrangement dans lequel elle dirige une équipe d’application de la loi pour capturer Robert et orchestrer sa perte.