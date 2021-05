Critique de «  Rockfield: Le studio à la ferme  »: les rockers le déchirent

Les rockers s’efforçant de «se ressaisir dans le pays» est l’un des grands clichés de la musique populaire depuis la fin des années 1960. Comme en témoigne amplement «Rockfield: le studio à la ferme», un nouveau documentaire agréable réalisé par Hannah Berryman, «le pays» était tout aussi probablement un endroit où les rockeurs perdaient la tête.

Comme le racontent les frères Kingsley Ward et Charles Ward, la grande ferme porcine et laitière de leurs parents au Pays de Galles était un héritage douteux. «Pas d’argent dans l’agriculture», l’un d’eux hausse les épaules. Fervents fans de rock depuis le milieu des années 50, ils ont fait de la musique ensemble sur bande à bobine et ont conduit vers le nord pour essayer de le vendre; leur premier arrêt était une usine de pressage de disques. (Ils ont obtenu une adresse «étiquette» au dos d’un album.)

Divers bâtiments agricoles avaient des qualités acoustiques attrayantes, de sorte que les quartiers ont commencé à les nettoyer et à les sceller, en construisant un studio résidentiel. Black Sabbath y a répété; les rockers spatiaux Hawkwind y ont enregistré. Après avoir quitté Led Zeppelin, le chanteur Robert Plant a trouvé à Rockfield un lieu d’expérimentation, un environnement où il était «libre d’échouer».

Les contes deviennent plus picaresques à mesure que les groupes New Wave et Britpop commencent à s’enregistrer et à se comporter comme des groupes New Wave et Britpop. Simple Minds chante des voix de sauvegarde pour un Iggy Pop sobre par intermittence, et ainsi de suite. La plus grande reprise du studio survient lorsque les Stone Roses restent plus d’un an. Et puis il y a Oasis. Son ancien chanteur principal, Liam Gallagher, se souvient des combats avec son frère chef d’orchestre, Noel (bien sûr qu’il le fait), et se précipitant vers le pub du village.