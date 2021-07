Critique de « Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain »: Sel, sucre et sans graisse

Il y a à peine un œil sec dans le cadre à la fin du documentaire vif et bourré de Morgan Neville, « Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain », mais ce n’est pas une hagiographie. Bourdain, décédé il y a presque exactement trois ans à l’âge de 61 ans, était beaucoup de choses – chef, sensualiste, toxicomane, voyageur du monde – dont n’importe laquelle aurait pu être la vedette du film. C’est pourtant en tant qu’écrivain qu’il s’est fait connaître, et c’est autour de ses mots que « Roadrunner » construit sa forme inquiétante et inquiétante.

Ces mots, percutants et aromatiques, jaillissent des livres de Bourdain, de sa télévision spectacles et de multiples apparitions publiques alors que Neville se dispute une personnalité et des images d’archives, c’est presque trop pour un film à corral. Ayant atteint dans la quarantaine une renommée dont il se méfiait et un titre de chef célèbre qu’il méprisait, Bourdain oscillait entre un père de famille euphorique et un bourreau de travail agité. Bien que exempt d’héroïne et de cocaïne depuis la fin des années 1980, il était également privé des routines de restauration punitives sur lesquelles il s’était appuyé pour conjurer ses démons.