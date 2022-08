Critique de «Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles»: plus de puissance de tortue

“Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie” ne convertira aucun nouveau fan en héros en demi-coquille, à moins qu’il n’ait moins de 10 ans. Pourtant, cela peut agréablement surprendre les parents à la recherche d’un dessin animé l’après-midi film à regarder avec leurs enfants. De Netflix et Nickelodeon, “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” est lié à la série animée du même nom, qui a duré deux saisons entre 2018 et 2020. Les quatre frères reptiliens – Leonardo (exprimé par Ben Schwartz), Raphael (Omar Benson Miller), Donatello (Josh Brener) et Michelangelo (Brandon Mychal Smith) – ont reçu des designs de personnages plus distinctifs pour mieux refléter leurs personnalités individuelles.

April O’Neil (Kat Graham), ancienne journaliste de télévision rousse (et, souvent, demoiselle en détresse) dans le dessin animé des années 1980, est maintenant une étudiante universitaire noire avec un ensemble de compétences plus variées pour aider les tortues à sortir d’un Confiture. Avec leur mentor rongeur Splinter (Eric Bauza), ils font face à leur plus grand défi à ce jour lorsque le futur étudiant de Leo, Casey Jones (Haley Joel Osment), retourne à New York vers 2022 pour demander l’aide des tortues pour vaincre le Krang, un demi -espèces exotiques robotiques installées sur – quoi d’autre? – à conquérir le monde.