Critique de “Rise”: être Giannis

“Giannis : l’ascension improbable d’un MVP de la NBA”, la biographie de Mirin Fader sur Giannis Antetokounmpo, dépeint la superstar du basket-ball d’origine grecque comme un jeune homme d’une innocence douce et d’un enthousiasme irrépressible. Immigré aux États-Unis pour jouer au football professionnel pour les Milwaukee Bucks, où il était le 15e choix au total lors du repêchage de la NBA en 2013, il voit tout à travers des yeux d’émerveillement innocent : il est ébloui par la crème au chocolat et les hot-dogs, par les barres au beurre de cacahuète et smoothies aux baies mélangées.

Même le jargon américain le fascinait. “Le jour où il a appris l’expression ‘Yo mama'”, écrit Fader, “il a couru dans les vestiaires en criant : ‘Yo mama ! Salut maman! Salut maman!'”