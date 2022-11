Critique de “Rien ne dure éternellement”: Exploiter le mythe du diamant

Une série de coups d’État ajoutent de l’intrigue à l’enquête, comme lorsque Kohn accède à une installation indienne qui mélange des diamants naturels avec des diamants synthétiques. Mais les interviews sont la réalisation la plus mémorable de ce film. Dans la veine de la journaliste du New Yorker Janet Malcolm, Kohn choisit judicieusement de s’asseoir et de laisser ses sujets d’interview les plus douteux se pendre – en particulier Martin Rapaport, un gros bonnet de l’industrie désireux de vanter la tendance des femmes à confondre le prix de leurs bijoux. avec leur estime de soi.