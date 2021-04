La longue prise qui ouvre «Ride or Die» pourrait rappeler le tournage de Steadicam dans «Goodfellas» sans l’ambiance troublante qu’elle évoque. Par une soirée claire à Tokyo, Rei (Kiko Mizuhara) entre dans un club underground et achète à un inconnu un shot de tequila. L’agitation monte alors que Rei et l’homme se retirent dans son condo et commencent à avoir des relations sexuelles. Finalement, la tension se brise – pas dans l’orgasme, mais dans un meurtre macabre alors que Rei tranche la gorge de l’homme.

Basé sur une série de mangas japonais, «Ride or Die» (sur Netflix) suit la relation compliquée entre deux femmes: Rei, un médecin réservé, et son béguin de longue date, Nanae (Honami Sato). Nous apprenons que l’inconnu au bar était le mari de Nanae, un riche homme d’affaires qui l’a maltraitée physiquement. Quand Nanae a demandé à Rei de le tuer, Rei l’a obligée par amour.