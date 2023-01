Critique de «Retour au quai»: les fantômes du passé

Des années avant les événements actuels du film, Song Hao était un lycéen très performant, mais il s’est vu retirer sa place garantie à l’université après que son directeur, affirmant qu’il “valorise le collectif plutôt que l’individu”, l’a remis à Li Tang en échange de faveurs politiques du père du maire de Li. Dans le premier de quelques virages narratifs maladroits, cette décision conduit Song et son père à assassiner par inadvertance un étranger et Song à partir en cavale. Il rentre chez lui dans sa ville balnéaire 15 ans plus tard pour les funérailles de sa mère et est de nouveau plongé dans les fantômes de son passé, se connectant avec la fille adolescente de sa victime et s’impliquant dans les relations politiques louches entre son père et Li.