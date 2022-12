Critique de “Retour à Séoul”: Trouvé dans la traduction

“Retour à Séoul” est une merveille surprenante et inquiète, un film qui ressemble à une belle esquisse d’une tornade se dirigeant directement vers votre maison. L’acteur pour la première fois Park Ji-Min, un artiste français, livre une performance corsée en tant que Frédérique Benoît, une adoptive téméraire de 25 ans née en Corée du Sud et élevée à Paris qui réserve un vol pour sa ville natale sur un coup de tête . Freddie ne parle pas la langue, n’a pas le nom de ses parents biologiques et ne veut pas se fondre dans la masse. Poussée à obéir à la coutume locale de ne verser de l’alcool qu’aux autres, elle attrape une bouteille de soju et boit. Dans cette séquence d’ouverture arrosée, le scénariste-réalisateur Davy Chou déchaîne un personnage qui, on le sent, ne s’est jamais senti à l’aise nulle part. Magnétique, sexy, changeante et audacieuse, Freddie est un objet de fascination pour tous ceux qu’elle rencontre : un employé d’hôtel livresque (Guka Han), un nerd au visage doux qui veut plus qu’une aventure d’un soir (Kim Dong-Seok), un tatoueur crasseux avec une réserve de psychédéliques (Lim Cheol-Hyun) et un trafiquant d’armes international deux fois son âge (Louis-Do de Lencquesaing) qui organise un rendez-vous sur une application de connexion. Freddie a soif de stimulation, changeant de personnalité plusieurs fois au cours des huit années du film – du garçon manqué au punk glamour en passant par le drone de bien-être – avouant que l’effet de la Corée du Sud sur elle est « toxique ». Le scénario, tourné en couleurs vives par le directeur de la photographie Thomas Favel, ne se livre pas à la psychanalyse. Pourtant, il n’est pas difficile d’imaginer comment un enfant qui ne pouvait s’empêcher de se démarquer dans la cour de l’école deviendrait un inadapté incapable de nouer de véritables liens avec ceux qu’il rencontre et rejette.

Chou lui-même est le petit-fils d’origine française d’un producteur de films cambodgien qui a disparu en 1969 lorsque les Khmers rouges ont commencé à prendre le contrôle et à déchiqueter l’industrie cinématographique du pays, et il semble comprendre les contradictions dans le sentiment de Freddie qu’elle a été privée d’une vie qu’elle ne veut pas vraiment vivre. Le réalisateur est intrigué par la dislocation et attentif à la fois à ses spécificités arides et à ses frustrations désordonnées. Le film détaille de manière crédible la procédure stricte par laquelle les agences d’adoption sud-coréennes connectent les enfants à leurs familles séparées (télégrammes !), mais la révélation que les parents de sang de Freddie l’ont nommée Yeon-hee, ce qui signifie « docile et joyeuse », atterrit comme une blague amère. De toute évidence, ils ne l’ont jamais connue du tout.