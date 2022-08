Critique de “Rester à bord : l’histoire de Leo Baker” : Survivre à la mouture

Leo était un prodige, mais en tant que jeune skateur, il n’était pas transgenre et non binaire. À tort, il était perçu comme quelqu’un qui pourrait devenir l’enfant de l’affiche pour les jeunes femmes dans le skateboard.

Lorsque Leo Baker a commencé le skateboard professionnel au début des années 2000, le skateboard était principalement un passe-temps pour les punks. Il n’y avait pas d’essais olympiques pour les équipes nationales, et les annonceurs commençaient seulement à remarquer les bénéfices qui pouvaient provenir de la commercialisation de baskets et de t-shirts pour les enfants qui faisaient des kick flips.

Le documentaire “Stay on Board: The Leo Baker Story”, réalisé par Nicola Marsh et Giovanni Reda, utilise une combinaison d’archives, d’observations et d’interviews pour montrer comment Leo a mené une carrière de skateur professionnel décoré tout en gérant le stress de la dysphorie de genre. et l’idée fausse du public.

Lorsque le documentaire commence, c’est l’année précédant les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Leo s’est qualifié pour la première équipe féminine des États-Unis et il est en conflit avec cette décision. L’idée fausse du public sur son genre lui cause une grande douleur, mais il a peur que son coming-out mette fin à sa carrière. Soutenu par sa famille et ses amis – dont beaucoup sont également des vétérans homosexuels de la scène du skateboard – Leo choisit finalement de vivre ouvertement en tant que personne transgenre et se retire de l’équipe olympique.

Les réalisateurs ont réalisé un film compact, mais leurs images ont du punch. Leo est un sujet dynamique et généreux, et il permet aux cinéastes d’accéder à travers une lutte intime, car il est maltraité publiquement et cherche le soutien de ses proches en privé.

Il s’agit d’un regard franc sur l’expérience d’une personne en matière de coming-out, un document humain qui montre la bravoure et la résilience des personnes queer qui cherchent à se libérer des catégories qui leur sont imposées.

Restez à bord : l’histoire de Leo Baker

Non classé. Durée : 1h12. Regarder sur Netflix.