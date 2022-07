Critique de restaurant : Kono donne à Yakitori le traitement Omakase

Les coupes exactes seront choisies par M. Kono, bien que vous ayez la possibilité d’acheter un cours supplémentaire ou deux. Selon les nuits, on pourra vous proposer une paire de coxcombs, une seule patte de poulet, des noix de ginkgo harponnées, une patte de crabe royal ou une tranche de bœuf Wagyu. Demandez lequel M. Kono recommande et vous serez dirigé vers ce que mon serveur a appelé « ovaire, foie et trompe de Fallope ». Il s’agit d’une brochette avec une longueur d’oviducte froissée à côté d’un lobe de foie, avec un œuf non pondu suspendu à la pointe, comme un ballon jaune vif sur un bâton. L’œuf est chaud et liquide. L’oviducte est légèrement moelleux, un peu comme l’artère grillée que M. Kono fabrique également, mais plus doux et plus riche.