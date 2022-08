Critique de restaurant : À la recherche de signes de Lyon chez Le Gratin de Daniel Boulud

Mais il faut vraiment chiner pour trouver les plats du bouchon. La cervelle de canut – des herbes et des échalotes battues en fromage blanc pour faire l’un des meilleurs fromages à tartiner au monde – se cache dans la salade de betteraves. Plus évidemment, il y a une salade lyonnaise avec des tranches de bacon braisé et de gros morceaux de foies de poulet glacés au vinaigre, un glorieux morceau de viande excessive dont tout bouchon serait fier.

Le meilleur de tous, cependant, est la quenelle de brochet. C’est fantastique, pas seulement une étrange évocation de l’esprit de Lyon, mais un résumé de toute l’approche Boulud. Cela vaut à lui seul un voyage au Gratin.

À Manhattan, les quenelles de brochet sont généralement de jolies boulettes de brochet en forme de ballon de football grillées sous une robe couleur corail de sauce Nantua, la forme qu’elles prennent à La Grenouille, Le Coucou et Benoit. Canoniquement, la sauce Nantua appelle les écrevisses. Le homard est presque toujours utilisé à New York; c’est plus facile à trouver, mais cela donne au plat une lueur de luxe qu’il n’avait pas à l’origine.

A partir d’une recette de la famille Boulud, M. Boulud et M. Ginther élaborent une quenelle dans un tout autre style, que l’on voit encore à Lyon mais moins souvent qu’autrefois. Chaque portion est une seule quenelle en forme de long oreiller plat, presque aussi légère qu’un soufflé, mais pas si légère qu’elle se désagrège sur la langue. Il est grillé dans un bain de béchamel qui n’a pas le goût du homard mais celui des champignons, du poisson et du gruyère. Je ne suis pas sûr que cette béchamel rehaussée soit plus délicieuse que la sauce Nantua, mais c’est un accord meilleur et plus attentionné pour les quenelles de brochet, et un contre-argument définitif à l’idée que le poisson et le fromage ne vont pas ensemble.