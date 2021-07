Critique de ‘Resort to Love’: un chanteur en difficulté au paradis

Le film, réalisé par Steven Tsuchida et en streaming sur Netflix , suit Erica Wilson (Milian), une chanteuse en difficulté qui prend un concert de divertissement dans un complexe de luxe à Maurice après un revers de carrière. Quand elle arrive, elle est choquée de découvrir qu’elle doit chanter aux mariages, et il s’avère que son ex-fiancé, Jason (Jay Pharoah), se trouve justement en train de se marier là-bas. Erica et Jason luttent contre des sentiments persistants. En même temps, Erica fait la connaissance de Caleb (Sinqua Walls), le frère aîné rêveur de Jason, qui est un agent des forces spéciales à la retraite.

Le charme des comédies romantiques est, en partie, leur prévisibilité, avec des personnages travaillant sur des raccrochages personnels et trouvant l’amour à la fin. La popularité du genre indique un besoin humain fondamental d’être vu et d’avoir de la tendresse et de la vulnérabilité dans nos vies. Mais le succès d’une comédie romantique dépend du fait que les téléspectateurs recherchent les relations du film. Dans « Resort to Love », le manque de chimie perceptible entre les personnages rend difficile de croire qu’ils appartiennent ensemble.

Les performances de Pharoah et Milian sont guindées et émotionnellement stériles. Erica et Jason ont été en couple pendant quatre ans et demi, mais on ne sait pas pourquoi. Il n’y a aucune familiarité dans leurs interactions, et la seule chose sur laquelle le couple semble se lier est leur prétendue chanson de mariage, « No One » d’Alicia Keys.

Walls est un point lumineux dans le film et n’a pas assez de temps d’écran. Son Caleb est le protagoniste parfait de la comédie romantique : beau, charmant et ancré. Mais cela ne peut que renforcer nominalement ce film, dans lequel la seule surprise est que Caleb tombe amoureux d’Erica à une note de Milian.

Non classé. Durée : 1 heure 41 minutes. Regarder sur Netflix.