La seule petite mise en garde est que, malgré la nature large de la comédie – la maladresse de Tudyk se situe quelque part entre « Starman » et les extraterrestres masqués dans le film « Galaxy Quest » – le matériel parfois torride n’est pas pour les jeunes enfants, qui sinon je l’aimerais probablement. Les plus âgés, en revanche, pourraient s’identifier aux sensations corporelles inconnues de cet étrange visiteur, qui se rapprochent d’un frôlement tardif avec la puberté.

«Harry» de Tudyk est venu sur Terre pour une mission secrète, mais son vaisseau s’est écrasé et il a perdu sa précieuse cargaison. Il se cache près de la ville de Patience, dans le Colorado, alors qu’il cherche l’appareil qui lui permettra d’atteindre son objectif – un ET qui ne peut pas rentrer chez lui, et un qui est assez grincheux sur toute la situation.

Pour compliquer davantage les choses, Harry a habité par inadvertance le corps d’un médecin et est sollicité par les autorités locales pour aider à examiner un corps après ce qui semble être un meurtre rare.

Le mystère oblige Harry à interagir avec les gens, quelque chose qu’il a surtout évité pendant des mois tout en apprenant à parler en regardant les rediffusions de « Law & Order ». Bien sûr, l’émission de flics n’aide pas vraiment avec son rire horrible et explosif, ou de petites choses comme comment manger un hot-dog et son premier brossage avec de l’alcool.