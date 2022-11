La scène rock post-post-punk à la fin des années 90 et au début des années 90 à New York a connu une vague d’activité inhabituelle, avec des actes disparates attirant l’attention internationale du genre qui n’avait pas visité la ville depuis les débuts du CBGB. L’histoire orale d’Elizabeth Goodman en 2017 sur la “renaissance et le rock and roll” est la base du documentaire “Meet Me in the Bathroom”, réalisé par Dylan Southern et Will Lovelace. Le rock du centre-ville n’a jamais été homogène dans le style, et les groupes considérés ici sont stylistiquement omniprésents : il y a le shagginess scatologique très East Village de Moldy Peaches, la grandiosité minimaliste des Yeah Yeah Yeahs, la télé hermétiquement psychédélique à la radio, et de bien sûr les pauvres petits garçons riches des Strokes, dont le meilleur travail fusionné Motorik-groove dérivé avec une attitude Stonesy/Velvet.

Il y a des aperçus révélateurs des premiers travaux d’artistes qui se transformaient en entités plus lisses et apparemment plus cool. Par exemple, Paul Banks, plus tard à la tête du célèbre groupe sonore Interpol de Joy Division, est d’abord vu ici portant une guitare acoustique et un sérieux enfantin.