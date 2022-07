Critique de “Renaissance”: l’Amérique a un problème et Beyoncé n’est pas ça

C’est un album dont la grande idée est la house. Et son sens de la maison est énorme. C’est de la musique de manoir. “Renaissance” est adjacente à l’endroit où la pop a été : palpitante et lancinante. Ses muscles sont plus gros, ses membres plus souples, son ego sûr. Je n’entends pas les préoccupations du marché. Son sens de l’aventure est hors de la carte du genre, mais très conscient de chaque coordonnée. C’est une réalisation de synthèse qui ne sonne jamais servile ou synthétique. Ces chansons testent cette musique, célébrant sa capacité, sa souplesse. C’est peut-être pour ça que j’aime tant “Break My Soul”. C’est la piste 6, mais cela ressemble à la colonne vertébrale thématique de l’album. Il y a de la tendresse, de la détermination et des idées – Beyoncé négocie deux approches différentes de l’église.

Sur “Pure/Honey”, Beyoncé brise mur après mur jusqu’à ce qu’elle arrive dans la chambre qui contient tous les cousins ​​de son grésillement “Blow” de 2013. Cela se termine par son rythme à côté d’un échantillon de l’artiste drag Moi Renee beuglant, “Miss Honey? Mademoiselle Chérie ! Et c’est aussi proche des B-52 qu’une chanson de Beyoncé pourrait jamais venir. (Mais Kate, Cindy, Fred, Keith : Appelez-la quand même !)

L’étreinte de l’album de la house et non, disons, de la trap aligne sans ambiguïté Beyoncé sur les personnes noires queer. D’une part, cela signifie qu’elle est simplement une pop star d’élite avec un soutien particulièrement avide. Mais “Renaissance” est plus qu’un fan service. Il est orienté vers certaines histoires. La symbiose noueuse entre les femmes cis et les homosexuels en est une. Les portes de l’usurpation d’identité et de l’hommage tournent avec une force centrifuge.