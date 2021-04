«Red Moon Tide», le deuxième long métrage enchanteur de la réalisatrice espagnole Lois Patiño, est un portrait d’un village balnéaire suspendu dans une extraordinaire catatonie. Sa transfixion est contagieuse. En effet, j’ai hésité à bouger pendant l’expérience par peur atavique de perturber la transe. Comme dans son documentaire «Côte de la mort», Patiño habite sur la côte galicienne, où une communauté revient sur la disparition de Rubio (Rubio de Camelle), un plongeur connu pour avoir récupéré les corps de dizaines de naufragés. Patiño capture les habitants du village dans un calme absolu, peut-être plongés dans la réflexion, le deuil ou la prière. Dans des monologues poétiques en voix off, ils méditent sur le temps qui passe et méditent sur le destin de Rubio. Les allusions à un monstre marin sauvage et à un barrage monumental (qui peut ou non être le même) créent un sentiment de terreur.

Bien que mince sur l’histoire, le film (streaming sur Mubi) est une vision majestueuse. Mais le plus captivant sont les paramètres. Alors même que les villageois restent immobiles, leurs environnements intérieurs et extérieurs vibrent de vie: les insectes grouillent, les animaux sauvages errent, les ruisseaux murmurent et les vagues s’écrasent contre un rivage rocheux. Dans un splendide cliché, la caméra de Patiño dérive à travers une forêt, regardant plusieurs travailleurs des champs à travers les arbres. Les hommes restent figés alors même qu’un troupeau de chevaux blancs galope dans le cadre, se déplaçant avec la caméra dans une énergie cinétique exaltée.