Critique de ‘Rebel Hearts’: Sisters Act Up

Combinant des images d’archives avec une animation digne d’une poupée de papier et une série d’interviews de têtes parlantes recueillies pendant deux décennies par Shawnee Isaac-Smith, l’une des productrices du film, ce documentaire retrace les controverses et les exploits pionniers des Sœurs du Cœur Immaculé, dont l’activisme social et la participation aux droits civiques et aux protestations des travailleurs ont bouleversé les notions de religieuse fragile et cloîtrée.

Dirigées par Anita Caspary, ces femmes – et le collège libéral qu’elles dirigeaient dans la section Los Feliz de Los Angeles – étaient considérées comme dangereuses par des partisans de la ligne dure catholique comme le cardinal James Francis McIntyre, le chef d’entreprise de l’archidiocèse de Los Angeles qui, selon le documentaire, était doté de personnel. ses nombreuses écoles religieuses avec de jeunes religieuses non rémunérées et non qualifiées. Caspary et son troupeau indiscipliné (y compris l’artiste pop Corita Kent, dont les sérigraphies et les dessins étaient souvent la cause du scandale) ont collectivement recherché l’autonomie – en votant, par exemple, pour annuler l’exigence d’habitude.

Une bande-son implacable de musique pop confère à l’histoire une sensibilité rah-rah au fromage, tandis que le rythme effréné du film empêche de refléter correctement un événement ou une anecdote unique. L’assaut d’informations impressionne certainement en éclairant une tranche riche et peu discutée de l’histoire féministe, mais l’exécution est d’une manière distrayante et grinçante.

Coeurs rebelles

Non classé. Durée : 1 heure 39 minutes. Dans les théâtres.