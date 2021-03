Critique de «  Raya et le dernier dragon  »: tromper moi une fois

Il s’avère que la pierre est la seule chose qui se trouve entre l’humanité et le Druun, un «fléau insensé» qui transforme les gens en statues en terre cuite. Ce mal informe et violet électrique se déchaîne lorsque la gemme se brise, jetant la planète dans l’âge des ténèbres.

Six ans plus tard, Raya est une jeune femme et une aventurière en solo qui se promène dans un désert désertique sur son fidèle tatou-punaise. Son moment de faiblesse passée la hante – au sens figuré et littéralement, avec un Namaari pugiliste toujours sur sa queue.

La foi dans la bonté d’autrui – même ceux de pays lointains et de convictions différentes – est le thème directeur de «Raya et le dernier dragon», que les réalisateurs Don Hall et Carlos López Estrada, et les scénaristes Qui Nguyen et Adele Lim, situé dans une version fantastique de l’Asie du Sud-Est avec des marchés flottants, des bateaux-taxis et de nombreux congee de crevettes.

À la manière typique des princesses Disney, notre héroïne maussade acquiert un acolyte de plaisanterie sous une forme non humaine: Sisu (Awkwafina), le dernier dragon titulaire, qui (comme Mushu dans «Mulan» avant elle) n’est pas tellement un monstre menaçant que une créature klutzy et métamorphosée ressemblant à My Little Pony.

Raya et sa compagnie traversent plusieurs terres pour collecter les morceaux épars de la pierre, donnant aux créateurs une excuse pour se livrer à une vaste construction du monde, tandis que des montages rapides et des scènes d’action chorégraphiées avec enthousiasme animent ces décors avec le panache de la bande dessinée. Les animateurs ne s’éloignent pas du style général des tarifs Disney récents comme «Frozen» ou «Moana», bien que les environnements méticuleusement détaillés du film – des sanctuaires de forêt tropicale regorgeant d’humidité visible, des forteresses de montagne enneigées enveloppées de brouillard – soient particulièrement impressionnants.

Le traitement Disney, comme le Druun lui-même, semble neutraliser tout ce qu’il touche, peu importe à quel point il travaille pour préserver les éléments distinctifs des cultures non occidentales qu’il a apportées sous son étiquette, surtout récemment. Disney rend-il hommage à ces cultures? Ou ces cultures sont-elles des instruments de stratégie d’entreprise? Des lieux aussi différents que le Mexique («Coco»), les îles polynésiennes («Moana») et maintenant l’Asie du Sud-Est sont aplatis le long du continuum Disney, chacun se sentant comme un dans une collection.