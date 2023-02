Critique de “Quelqu’un que je connaissais” : raviver les vieilles flammes

L’histoire commence alors qu’Ally (Alison Brie), une showrunner de télé-réalité, arrache astucieusement une révélation en larmes à un sujet d’interview devant la caméra. Ce devrait être un moment de triomphe, mais cela implique que dans sa quête du succès hollywoodien, Ally a vendu son âme et sacrifié sa dignité. Ne vous inquiétez pas: la chance d’une réinitialisation arrive après que le réseau a refusé de renouveler l’émission, et Ally, dont le bourreau de travail l’a laissée sans amis, prend la décision impromptue de rendre visite à sa mère (une Julie Hagerty criminellement sous-utilisée) à Leavenworth, une petite ville situé dans les montagnes de Washington.

Dans le catalogue des comédies sur les militants de la ville qui décampent dans leurs banlieues natales pour embêter d’anciens amants, “Somebody I Used to Know” de Dave Franco est une entrée optimiste mais mineure, destinée à reculer derrière les histoires plus dignes auxquelles il emprunte. La malheureuse ironie du titre du film — à un mot de le ver de l’oreille Gotye , sans doute pour préserver l’optimisation des moteurs de recherche, sinon l’originalité – est que le film manque des détails indélébiles et du sentiment authentique nécessaires pour l’encoder dans la mémoire à long terme. En effet, peu de temps après avoir terminé le film, on se sent déjà loin.

Cette ouverture cinématographique fait partie des séquences les plus réussies du film et nous prépare à un voyage conventionnel mais réconfortant vers des racines plus saines. Il taquine également un protagoniste joyeusement peu aimable qui est plus intrigant que performant et plus aigri que mondain; Brie (qui a co-écrit le scénario avec Franco) a le don de puiser dans son côté méchant, et alors que nous zigzaguons à travers une poignée de décors qui ne s’enregistrent pas tout à fait de manière comique – l’un dépend de la diarrhée du chat – nous aspirons à notre ville souris pour devenir complètement sauvage.

Malheureusement, le moment n’arrive jamais. Pendant son séjour à Leavenworth, Ally tombe sur son ex-petit ami, Sean (Jay Ellis), et est attristée d’apprendre ses récents fiançailles avec Cassidy (Kiersey Clemons), une chanteuse punk locale autoproclamée. Ally passe le reste de la durée du film à battre des cils et à organiser des événements de mariage alors qu’elle conspire pour raviver leur ancienne flamme. Il est remarquable que personne ne lui dise de se perdre et d’avoir une vie ; malgré quelques regards de côté, même Cassidy et ses copains protecteurs semblent heureux d’avoir l’Ally râpant autour.

En tant que co-scénariste et réalisateur du film, Franco apporte une disposition ensoleillée et une touche de farce idiosyncrasique. Il y a les séquences de montage désinvoltes habituelles et les plans désespérés de personnages regardant par les fenêtres, mais il y a aussi du vomi, des textes obscènes et une dose écrasante de nudité publique. Franco et Brie riffent clairement sur une suite de films sur des femmes de carrière redécouvrant leurs racines et faisant des ravages dans d’anciennes relations – «Le mariage de mon meilleur ami», «Sweet Home Alabama» et «Young Adult» me viennent à l’esprit – et cherchent à injecter le familier prémisse avec nouveauté millénaire.

Mais il manque quelque chose à l’équation. Chacun de ces prédécesseurs apprécie que leurs héroïnes, en agissant durement envers leurs pairs, deviennent également leurs méchantes. En ébranlant la cruauté d’Ally, en supprimant sa complaisance et en apaisant ceux à qui elle fait du tort, “Somebody I Used to Know” nous éloigne en fait d’Ally et de ses problèmes. La vérité est que la jalousie et la cruauté sont humaines ; rien de moins n’est qu’un portrait avec les imperfections effacées.

Quelqu’un que je connaissais

Classé R pour la nudité frontale. Durée : 1h46. Regarder sur Amazon.