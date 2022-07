Critique de “Queen of Glory”: Retour dans le Bronx

Sarah organise leur déménagement vers son prochain emploi lorsqu’elle apprend le décès de sa mère. Maintenant, elle doit décamper de l’Upper West Side de Manhattan vers le Bronx pour planifier les funérailles de sa mère, s’occuper de son père (Oberon KA Adjepong) et décider quoi faire de la maison de sa mère, de sa librairie chrétienne et de l’employé reconnaissant du magasin, Pitt (Meeko Gattuso ). Pitt se réjouit particulièrement en tant qu’ancien détenu avec les tatouages ​​​​faciaux et le concert côté créatif.

La neuro-oncologue moléculaire Sarah Obeng est très intelligente. Mais dans le délice subtil “Queen of Glory” – écrit et réalisé par son acteur principal, Nana Mensah – la fille américaine de parents ghanéens peut aussi être stupide. Prenez son petit ami marié et collègue universitaire, Lyle (Adam Leon): Il n’est tout simplement pas digne.

Enfant de parents ghanéens elle-même, Mensah traverse bien le terrain polyglotte, insufflant des détails avec une affection astucieuse et des rires discrets. Même le slapstick occasionnel s’avère plus doux que stupide.

Le retour de Sarah dans le quartier de la fusion des immigrants et de la proximité culturelle attise le sentiment d’être une étrangère, mais éveille en même temps son sens de la communauté. Mensah se moque doucement de son héroïne et traite les défauts de certains des hommes ici avec un esprit impassible et peu de rancoeur.

Les tambours et la danse ghanéens fixent un motif sonore et visuel qui se répète, à la fois perturbation et colle. Avec tant de choses à faire, Sarah a eu peu de temps pour le chagrin. Lorsque sa réalité, les tambours et les images d’archives du film sur les rassemblements africains convergent enfin, une mère, une patrie et une fille obtiennent leur dû émotionnel.

Reine de gloire

Non classé. Durée : 1h18. Dans les théâtres.