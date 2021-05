Critique de «  Quand Hitler a volé le lapin rose  »: Grandir, loin de chez soi

Peignant un portrait curieusement douillet de la vie des réfugiés, «When Hitler Stole Pink Rabbit» de Caroline Link considère le déplacement et l’approche de l’Holocauste principalement à travers les expériences d’une enfant, Anna Kemper (une Riva Krymalowski captivante). Le résultat est un film presque aussi câlin que le jouet dans son titre.

Nous rencontrons Anna, 9 ans, à Berlin en 1933, juste avant l’arrivée des nazis au pouvoir. Forcée de fuir pour protéger son père, Arthur (Oliver Masucci), critique de théâtre renommé et dénonciateur de premier plan d’Hitler, la famille – y compris le frère aîné d’Anna, Max (Marinus Hohmann), et leur mère, Dorothea (Carla Juri) – déménage à la campagne suisse. Alors que les enfants sont aux prises avec une nouvelle langue et des coutumes inconnues, Arthur a du mal à trouver du travail dans un pays qu’il apprend connaît un afflux d’intellectuels juifs et craint de compromettre sa neutralité.

Un déménagement dans un maigre appartement parisien ne fait qu’accélérer leur situation décroissante. Pourtant, compte tenu des horreurs qui se déroulent en Allemagne, les problèmes de la famille semblent incroyablement insignifiants. La nouvelle que les nazis ont pillé leur maison et brûlé leurs livres, et qu’Arthur a maintenant un prix sur la tête, semble arriver d’une autre planète alors que le film se concentre sur le développement du talent artistique d’Anna. Il est difficile de sympathiser avec une famille dont les problèmes les plus urgents sont une propriétaire française snippy (Anne Bennent) et la capacité de payer une scolarité privée pour un seul enfant. En effet, le mépris de Dorothea pour les écoles publiques («On n’y enseigne même pas le latin») exprime un privilège qui semble terriblement déplacé.