Critique de “Prey”: le film Predator pour lequel nous avons prié

Nous savons que le Predator saigne et nous pouvons le tuer. Nous savons que depuis qu’Arnold Schwarzenegger s’est attaqué à l’un des chasseurs d’extraterrestres en 1987. Pourtant, au lieu de se pencher davantage sur les tarifs d’action granuleux, chaque film depuis a opté pour ridicule de science-fiction insatisfaisant.

Prequel film Prey, qui est venu à Hulu le vendredi (et Étoile Disney Plus en dehors des États-Unis), s’éloigne d’une grande partie de cela en remontant l’horloge à 1719 et en opposant le guerrier amérindien Naru (Ambre Milieu du tonnerre) contre l’une de ces créatures extraterrestres. C’est le genre d’approche dépouillée que ces films réclamaient, avec le réalisateur Dan Trachtenberg (qui dirigeait auparavant 10, allée Cloverfield) créant une excellente version moderne de l’original.

Nous passons la première partie du film à découvrir la nature sauvage et sauvage des Grandes Plaines du Nord avec le Naru tranquillement intense. La belle cinématographie et score hypnotique faites en sorte qu’il soit facile de se perdre dans son monde alors qu’elle perfectionne ses compétences de chasseuse, se sort de quelques égratignures serrées et explore avec son charmant acolyte canin Sarii – leur lien est absolument charmant.

Ateliers du 20ème siècle



Le Predator solitaire est utilisé avec parcimonie car il fonctionne en parallèle, s’imposant comme le chasseur d’apex. Les versions rétro de ses autres technologies sont amusantes à voir, même si son dispositif de camouflage emblématique donne toujours l’impression de tricher.

Leurs récits convergent dans une séquence viscérale qui se gravera à jamais dans la mémoire de chaque fan, et le film vous prend à la gorge à partir de ce moment alors que Trachtenberg se lance à fond dans l’action et le gore.

Cependant, la bataille finale est plongée dans l’ombre de la nuit, ce qui rend difficile de discerner ce qui se passe alors que prédateur et proie libèrent un arsenal de gadgets. Cela a du sens en tant que contraste avec la luminosité et la clarté d’autres scènes d’action, mais peut nécessiter plusieurs visualisations pour que vous puissiez analyser tous les détails.

Prey fonctionne parce que son protagoniste n’est pas le genre de héros d’action musclé et flamboyant pour lequel ces films sont connus, ou fait partie d’un ensemble oubliable dans une vague quête de science-fiction. Au lieu de cela, Naru est un être humain intelligent et observateur, et ses relations parfois tendues avec son frère et d’autres compagnons Nation Comanche les tribus donnent au film une résonance émotionnelle. (Il n’y a pas de tension avec son chien cependant. Il est parfait.)

Cependant, ils sont toujours un groupe de durs à cuire, brandissant leurs arcs et leurs lances avec une précision tactique et se déplaçant à travers la forêt comme une escouade des forces spéciales. Ce type d’imagerie peut être cliché dans des environnements modernes, mais il est incroyablement attrayant visuellement ici.

Nous obtenons également une escalade satisfaisante des dangers auxquels ils sont confrontés, car leur magnifique environnement regorge de menaces naturelles mortelles et de braconniers étrangers (dont le dialogue en français n’est pas traduit avec des sous-titres, nous donnant astucieusement l’impression qu’ils sont aussi des envahisseurs extraterrestres ). Cela fonde bien le film et construit jusqu’au Predator plutôt que de nous jeter directement dans la profondeur de la science-fiction.

C’est aussi extrêmement cool que le film ait été produit par Jhane Myersmembre de la nation Comanche, et la plupart des acteurs sont amérindiens ou canadiens Première nation, suggérant un admirable engagement envers l’authenticité. Vous pouvez également regarder avec un doublage Comanche et des sous-titres pour une immersion culturelle totale, mais ils n’étaient pas disponibles sur la version préliminaire.

C’est facilement le meilleur film Predator que nous ayons eu depuis l’original, avec un protagoniste bien développé (et son excellent chien), une base culturelle riche et une utilisation intelligente d’un monstre de cinéma emblématique. Plus de films de science-fiction devraient adopter ce type d’approche fondée, et cette franchise devrait désormais opposer ses chasseurs extraterrestres aux humains dans des contextes historiques magnifiquement réalisés.

Pour l’instant, restez dans les parages et donnez une montre à Prey.