Critique de «  Pretend It’s a City  »: Martin Scorsese jette un long, long regard sur Fran Lebowitz dans cette série documentaire Netflix

Surtout, cette dernière itération de « Le monde selon Fran » sert d’ode à New York, tirée d’une conversation privée avec Lebowitz et d’une série de discussions publiques, dont une modérée par Scorsese lui-même. (Les deux sont amis et il est son public le plus reconnaissant, faisant rire Ed McMahon à presque tout ce qu’elle dit.)

« New York n’est jamais ennuyeux », observe Lebowitz, et elle non plus. Néanmoins, il y a une sorte de répétition arbitraire de ses pensées, plaintes et griefs librement associés, parant avec les membres du public, se remémorant ses débuts à Manhattan et discutant de choses comme le fait qu’elle déteste l’argent mais en a besoin parce que «j’aime les choses».

Déambulant à travers la ville, et parfois tourné debout à côté d’un énorme modèle de New York juste pour varier le paysage, Lebowitz fantasme sur le partage du travail de maire avec quelqu’un. Elle se porte volontaire pour prendre le quart de nuit, notant que sa colère face à la façon dont le monde fonctionne vient du fait que «je n’ai aucun pouvoir, mais je suis remplie d’opinions».

Ces opinions peuvent toujours être citées et le commentaire de Lebowitz va du plus amusant au plus provocateur. Dans cette dernière catégorie, sa discussion sur le mouvement #MeToo montre moins de sympathie pour les acteurs, compte tenu de ce que tout le monde sait d’Hollywood.