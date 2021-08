La réalisatrice Kristine Stolakis consacre une grande partie du film aux vies passées que les membres du premier groupe ont désavouées. Yvette Cantu Schneider raconte comment elle s’est rendue à Washington, DC, dans les années 1990 et est devenue une porte-parole avisée du Family Research Council, l’organisation chrétienne de droite. Michael Bussee, l’un des fondateurs d’Exodus International, considéré comme l’une des principales organisations qui prêchaient que l’orientation sexuelle pouvait être changée, était à la fois un des premiers promoteurs et un premier sceptique.

Le documentaire Netflix « Priez loin » dresse le portrait de plusieurs personnes qui, dans la sphère publique et dans le cadre d’une « thérapie de conversion » déguisée en christianisme, colportaient l’idée que l’homosexualité pouvait être changée, et qui regrettent désormais les souffrances qu’elles ont causées. Il présente également un militant, Jeffrey McCall, qui s’identifie comme auparavant transgenre et continue de promouvoir les idées auxquelles les autres croyaient.

Les dommages causés par la thérapie de conversion et les tactiques qu’elle utilise ne sont pas d’actualité à ce stade, et « Pray Away » est plus intéressant lorsqu’il se concentre sur la façon dont la plupart de ses sujets ont finalement embrassé les identités homosexuelles et bisexuelles malgré le fait qu’ils aient été si publics dans le passé. leur homophobie. Certains changements ne datent pas d’il y a longtemps.