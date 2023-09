Critique de Politics on the Edge par Rory Stewart – aux premières loges du chaos

Liz Truss a un jour conseillé à Rory Stewart de « cesser d’être intéressante ». Elle avait raison. Lorsqu’il est devenu député en 2010, il avait déjà été gouverneur adjoint d’une province irakienne, avait traversé l’Afghanistan juste après la chute des Twin Towers et avait ensuite commandé un complexe assiégé en Irak, sachant qu’il serait exécuté si les défenses étaient violées. . Brad Pitt a acheté les droits d’écran d’un de ses livres, désignant Orlando Bloom pour le jouer dans le film.

Lorsque Stewart est entré au Parlement, nous, les députés de l’opposition, avons été soulagés de constater qu’il ne mesurait que 1,80 mètre et (selon sa propre description) maigre. Encore quatre pouces et les conservateurs auraient été imparables.

Sauf que son groupe ne l’a jamais apprécié, doutant qu’il soit réellement l’un d’entre eux. Il avait rejoint le parti travailliste alors qu’il était adolescent et, de son propre aveu, n’avait jamais voté conservateur. Sa sélection comme candidat pour Penrith and the Borders s’est faite suite au bref flirt de David Cameron avec les primaires, où les citoyens locaux plutôt que les militants choisissaient le candidat.

Les habitants de Penrith qui craignaient que leur ville ne soit qu’une rampe de lancement pour une carrière ministérielle furent bientôt détrompés. Un vote anticipé contre le gouvernement de coalition (sur la réforme des Lords) a condamné Stewart à l’arrière-ban et il s’est lancé dans le travail de circonscription : étendre la couverture haut débit, sauver l’hôpital communautaire, faire installer un ascenseur à la gare de Penrith, doubler l’A66. Il se considérait comme le défenseur de la « grande société » pour finalement découvrir que le stratagème de Cameron n’était qu’un slogan.

L’austérité commençait à se faire sentir, et lorsqu’un journaliste suggéra que sa circonscription était trop prospère pour en ressentir les effets, Stewart répondit que certaines parties étaient « assez primitives » et que certains agriculteurs utilisaient de la ficelle pour retenir leurs pantalons. Signalez une tempête médiatique si vicieuse qu’il a envisagé le suicide. Mais les durs agriculteurs des collines qu’il pensait avoir insultés étaient plus amusés qu’indignés, et aux élections de 2015, sa majorité a presque doublé.

Stewart se rend compte que face à l’exagération agressive de l’ERG, ses alliés sont « comme un club de lecture allant à un match de Millwall ».

Pénitence accomplie, Stewart s’est lancé dans une carrière ministérielle qui constitue le plat principal de ce festin de perspicacité politique. Rarement auparavant la vie d’un ministre du gouvernement n’a été décrite avec autant de détails ou avec autant de flair littéraire.

Votre critique grossier et grossier aurait voulu qu’il dise aux whips joueurs de se dégonfler quand ils insistaient pour qu’il reste au Parlement et rate son train pour Penrith ; pour faire face au haut fonctionnaire qui l’accusait haut et fort d’utiliser le développement international comme un moyen d’égoïsme. Mais l’homme de Cumbria errait seul comme un nuage à travers toutes les turbulences, gardant son sang-froid, faisant son travail.

Il a fait de son mieux en tant que ministre des prisons, héritant d’une situation où 85 000 détenus étaient entassés dans 65 000 places de prison et où, de manière perverse, un tiers des surveillants pénitentiaires avait été sacrifié à l’austérité. La violence était omniprésente, alimentée par la drogue. Il savait que l’accès à ces prisons était 30 fois plus élevé dans les prisons d’ici qu’en Suède. Avec le soutien de son patron, David Gauke, il a élaboré un programme visant à réparer les vitres brisées par lesquelles arrivaient régulièrement les médicaments livrés par drones, en installant des scanners, en améliorant les procédures de recherche et en fixant des normes plus claires.

La violence dans les prisons était en baisse lorsqu’on a demandé à Stewart de rencontrer le Premier ministre. Avec « une partie de l’autorité rigide du monarque », Theresa May l’a promu à un poste ministériel partagé entre le ministère du Développement international et le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, où un Boris Johnson mécontent occupait le poste de ministre des Affaires étrangères. Comme nous le dit Stewart : « Un homme qui appréciait l’improbable, l’incongru et le comiquement exagéré avait été piégé dans un département dont la religion était le tact et la prudence. »

La promotion de Stewart au cabinet a eu lieu pendant la période d’instabilité maximale de la Grande-Bretagne. May a finalisé l’accord de retrait de 585 pages soigneusement négocié avec l’UE et les députés se sont divisés en deux camps – contre et contre. Johnson et son maire Giuliani, Jacob Rees-Mogg, ont présenté l’absence d’accord comme une option réalisable. Les restants ont résisté à un deuxième référendum. Gove (qui, parmi une cavalcade de réprouvés, apparaît dans ces pages comme un auteur particulièrement méchant) a comparé la défense de l’accord par Stewart à « un général irakien défendant Saddam ».

Pourtant, Stewart sort du carnage avec un caractère plus fort. Il se rend compte que face à l’exagération agressive du Groupe de recherche européen, ses alliés sur les bancs conservateurs sont « comme un club de lecture allant à un match de Millwall ». Cela ne le rend pas moins intense et il se prend toujours beaucoup trop au sérieux, mais le travail en prison et la défense de ce que lui (et moi) considérions comme une solution raisonnable à un résultat du référendum 52-48 mettent fin à son « nausée face à la politique de confrontation ». . Mai s’en va. L’épouse de Stewart pense qu’il devrait se présenter comme leader.

Si c’était le genre de primaire ouverte qui avait permis à Stewart d’être adopté comme candidat parlementaire, il l’aurait remporté. Mais ce n’était pas le cas, et même s’il avait atteint les deux dernières places, l’enveloppe flétrie des membres conservateurs allait toujours voter pour Johnson. Finalement, Stewart fut expulsé du parti, tout comme le petit-fils de Churchill, deux anciens chanceliers et six autres anciens ministres.

Il est tentant de dire qu’il a perdu 10 ans enfermé dans la politique partisane qu’il déteste. Mais ce livre est un ouvrage de documentation essentiel : Orwell dans la mine de charbon, Swift sur les excès religieux. Nous devrions être reconnaissants qu’il ait été écrit et que Stewart n’ait jamais cessé d’être intéressant.