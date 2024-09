R.Le livre d’Ichard Powers, lauréat du prix Pulitzer 2018 L’histoire générale était l’un des romans marquants de la dernière décennie. Fondé sur la science et la pensée animiste, c’était une ode glorieuse à la merveille des arbres. Perplexité (2021) ont entrelacé perte privée et effondrement climatique pour raconter le voyage trempé de chagrin d’un astrobiologiste et de son fils neurodivergent. Ces deux romans se sont déroulés aux États-Unis. Dans Aire de jeuxson nouveau roman cérébral sélectionné par Booker, Powers tourne une partie de son attention vers la Polynésie française, abordant le néocolonialisme, l’intelligence artificielle et l’océanographie.

Un volet du roman se déroule dans l’Illinois à la fin du XXe siècle. Il suit le génie du codage amoureux de l’océan, Todd Keane, et Rafi Young, un amateur de livres noir avec lequel il se connecte au lycée à propos des échecs et, plus tard, du jeu chinois de Go. Ils viennent tous deux de familles dysfonctionnelles, bien que très différentes. Le père de Todd est un commerçant accompli avec une vie secrète ; Rafi est un pompier grossièrement pragmatique qui lui fait toujours comprendre l’importance du travail acharné et de l’excellence face à l’inégalité raciale systémique. Todd et Rafi approfondissent leurs liens à l’université mais commencent à se séparer une fois qu’Ina Aroita, une jeune sculpteur née d’un père hawaïen et d’une mère tahitienne, entre en scène. Racontées rétrospectivement à la première personne en italique, ces passages sont dans la voix de Todd, 57 ans, atteint de démence à corps de Lewy, et s’adressent à un mystérieux « vous ». Todd est désormais un magnat du numérique, s’étant fait un nom grâce à une plateforme d’économie virtuelle appelée Playground. Une mesure du suspense du livre vient des expériences révolutionnaires, bien que troublantes, de Todd avec l’IA.

Certaines scènes sous-marines sont si limpides et sensoriellement riches que c’est comme regarder un film océanique en Imax.

Le deuxième fil se déroule dans le présent/futur proche, sur l’île polynésienne française de Makatea, où Rafi et Ina sont mari et femme et parents de deux enfants adoptés. Autrefois colonie minière lucrative de phosphate, Makatea est de nouveau dans la ligne de mire des forces capitalistes. Les préoccupations environnementales se heurtent aux espoirs d’une île transformée, alors que les habitants s’apprêtent à voter sur un projet de « seasteading » financé par un consortium américain. Le projet propose de remettre en service Temao, le port désaffecté de l’île, en érigeant des villes flottantes modulaires autonomes dans les eaux internationales. Le travail d’Evelyne Beaulieu, plongeuse canadienne de 92 ans, constitue le troisième thème du roman. Elle est à Makatea pour rédiger un livre sur l’océan qui, espère-t-elle, « arrêtera le progrès humain dans son élan avec admiration ». Elle aussi est invitée à voter.

Aire de jeux est à la fois le portrait d’une amitié à trois, une sorte de thriller cyberpunk, un roman anthropocène, un conte océanique et une allégorie du postcolonialisme. Il est aussi brillant sur terre que sous-marin, et aussi étonnamment sage en matière de technologie qu’en matière de culture insulaire, de capitalisme et d’écologie. Certaines scènes sous-marines sont si limpides et sensoriellement riches que c’est comme regarder un film océanique en Imax ; tout au long, il y a une appréciation quasi spirituelle des merveilles et des mystères de la vie marine.

Richard Pouvoirs. Photographie : David Levenson/Getty Images

Powers écrit avec une érudition et une beauté électrisante sur tout, du travail des crevettes plus propres à la structure cérébrale des raies manta, en passant par le caractère ludique des poissons et la vie sexuelle jazzy des coraux. L’écriture de ces parties est délibérément anthropomorphique et, grâce à Evelyne, le lecteur est éclairé sur le tabou de longue date contre cette approche et sur sa signification critique : « Ce qui a commencé, il y a des siècles, comme une saine sauvegarde contre la projection était devenu un contributeur insidieux à l’exception humaine, la croyance que rien d’autre sur Terre ne nous ressemble en aucune façon. Il s’agit d’un roman qui cherche à humilier l’Anthropos, même s’il s’agite, s’interroge et s’inquiète – à propos de la santé, de la température et de la montée du niveau de nos mers ; sur le braconnage, le plastique et la toxicité mondiale.

Les enquêtes les plus inquiétantes du roman concernent l’IA et ses capacités en évolution rapide. Cela mènera-t-il à l’extinction de l’humanité ? Quel levier cela donnera-t-il au bien et au mal ? Pourrait-il ressusciter les morts ? Est-ce l’avenir de la narration ? Dans un épisode se déroulant à Makatea, un assistant artificiel nommé Profunda répond aux questions des insulaires. « Quelle sera la taille des navires et comment seront-ils chargés à Temao ? » Ce n’est qu’après avoir incité Profunda à répondre en détail qu’ils ont lancé leur piège : « Les navires avec des tirants d’eau aussi profonds ne vont-ils pas battre le récif ? » » Le chatbot fait un bon travail en mettant les insulaires dans le tableau, mais l’évidence L’ironie est qu’il a été créé expressément pour faire du projet une réalité.

Que Powers soit un écrivain exceptionnel n’est pas une nouveauté. Mais avec Aire de jeuxil se révèle être un sorcier. Ce roman est un long et astucieux tour de magie. Vous approchez de la fin en pensant que vous avez tout compris. Mais ensuite l’auteur fait quelque chose d’assez extraordinaire – un geste qu’il serait criminel de ma part de révéler. Disons simplement que le lecteur est ébranlé alors que la vanité du livre est révélée et que le roman monte au niveau de la vraie et incontestable grandeur.