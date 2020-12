Cette nouvelle imagerie cinématographique du conte fantastique classique de Carlo Collodi est tour à tour enchanteur et déroutant. Roberto Benigni joue le menuisier Geppetto – avant de reculer devant la perspective, notons que l’acteur souvent exagéré est relativement sobre et approprié partout. À l’ouverture du film, le personnage est dans une telle situation qu’il trouve à redire au mobilier de son osteria locale, proposant de le réparer en échange d’un repas.

Puisque cette adaptation est dirigée par Matteo Garrone, qui a réalisé un film saisissant du livre de vrais crimes de Roberto Saviano «Gomorrhe» en 2009, on peut anticiper un «Pinocchio» avec un pied dans le réalisme social. Mais lorsque les animaux parlants et les fées entrent dans le mélange, certaines variétés de vraisemblance sont nécessairement mises de côté.

Pinocchio lui-même, interprété par l’enfant acteur Federico Ielapi avec une aide au maquillage prothétique, prend du temps pour s’y habituer. Peut-être que des décennies de films mettant en vedette des mannequins ventriloques maléfiques et des enfants rigoureusement démoniaques ont fait du petit garçon de bois un personnage intrinsèquement douteux.

Et dans le scénario, de Garrone et Massimo Ceccherini, le personnage est vague, ne rapportant jamais tout à fait le désir de la marionnette d’être un «vrai» garçon. Geppetto est indistinct, à un moment donné, rhapsodique sur son ambition de construire la «plus belle marionnette», puis se réjouit de la livraison d’un «fils» pour lequel il n’avait jamais exprimé le moindre désir. Une fois que vous vous êtes installé avec les personnages, cependant, le film présente des vues et des scènes véritablement transportantes, en particulier une fois que l’action se déplace vers la mer.

Non classé. Durée: 2 heures 5 minutes. Dans les théâtres.