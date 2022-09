Critique de ‘Pinocchio’: le redémarrage de Disney CG rend un conte de fées bizarre encore plus étrange

Je ne sais pas depuis combien de temps tu n’as pas vu Pinocchio, mais c’est super bizarre. Un tout nouveau remake de l’animation classique de Disney désinfecte les éléments les plus douteux du dessin animé vieillissant, mais parvient toujours à être bizarre comme tout sort – et en fait, ce méli-mélo maladroit d’effets numériques et d’action en direct ajoute de nouveaux niveaux de bizarrerie.

Réunissant l’équipe Forrest Gump de Tom Hanks et du réalisateur Robert Zemeckis, le Pinocchio 2022 est en streaming sur Disney+ aujourd’hui, le 8 septembre. Il n’est pas projeté dans les salles, et les costumes de Disney ont plutôt étrangement choisi de laisser tomber le film alors que les vacances d’été sont déjà terminées, mais ils ont réussi à sortir leur version avant Pinocchio en stop-motion de Guillermo del Toro raconte la même histoire (dans les salles le 25 novembre et sur Netflix le 9 décembre).

La version de Disney refait spécifiquement le film de 1940 de House of Mouse. Deuxième long métrage d’animation de l’oncle Walt après Blanche-Neige, Pinocchio a été le premier film d’animation à remporter un Oscar et reste un régal visuel. Vous pouvez regarder l’original sur Disney Plus, mais bien qu’il ait atténué la méchanceté du roman original des années 1880 de Carlo Collodi, il en comprenait encore quelques-uns. bizarreries qui feront grimacer le public moderne. Alors Pinocchio est le dernier classique de Disney à être refait pour des sensibilités et des effets modernes, à la suite Le livre de la jungle, La belle et la Bête, Le roi Lionde Tim Burton Dumbo et plus (avec un nouveau Petite Sirène en chemin).

Hanks joue Geppetto, un sculpteur sur bois qui traîne dans un village italien animé qui souhaite une étoile et obtient plus que ce qu’il avait négocié lorsque sa nouvelle marionnette prend vie. Il n’y a pas de ficelles sur cette marionnette en forme de petit garçon, mais le naïf Pinocchio est bientôt tiré dans tous les sens alors qu’il est séduit dans diverses aventures peu recommandables.

Le film s’ouvre sur un cricket animé racontant l’histoire (avec l’accent mûr de Joseph Gordon-Levitt), pour entrer dans une méta-argumentation avec lui-même sur le fait d’être un narrateur. Cela devient juste plus étrange à partir de là. L’histoire principale d’une marionnette parlante a du sens dans une sorte de logique de conte de fées – un vœu est fait, il devient réalité, n’importe quel enfant peut le comprendre – et une nouvelle histoire subtilement suggérée sur le chagrin de Geppetto pour sa famille perdue en fait ajoute une nouvelle dimension poignante à son désir ardent. Mais le monde dans lequel émerge Pinocchio n’a aucun sens.

Non seulement Pinoke traîne avec une sauterelle qui parle, mais aussi un renard chantant et, pour une raison quelconque, un poisson rouge sexy. Si c’est un monde dans lequel les créatures sensibles sont monnaie courante, cela enlève sûrement le caractère unique de Pinocchio. En fait, le nouveau film se précipite dans cet espace embarrassant où il n’est pas clair si Pinocchio est inhabituel du tout. Geppetto est surpris de voir sa création marcher et parler, et la marionnette est présentée comme une sensation remarquable lorsqu’il est poussé sur scène dans un théâtre itinérant, mais diverses autres personnes interagissent avec lui comme s’il était tout à fait banal. Et contrairement au film original, nous ne voyons jamais le vilain renard parlant Honest John interagir avec des humains, il n’est donc pas clair si les animaux peuvent même parler aux gens.

J’y pense probablement trop.

Mais si vous n’avez pas trop pensé à Frozen après l’avoir regardé trois fois en une semaine, êtes-vous même un parent?

Ne vous méprenez pas, le caractère aléatoire et surréaliste de ce monde de contes étranges est l’une des meilleures choses à propos de n’importe quelle version de Pinocchio. Il se sent détaché des conventions trop familières de la narration occidentale (vous savez, le voyage du héros et Sauvez le chat et toutes ces conventions narratives qui privent la plupart des films de leur pouvoir de surprendre). Comparé à des films grand public comme, par exemple, cet autre film dans lequel Tom Hanks construit un fils de substitution, Pinocchio offre un frisson d’imagination démente et une bouffée enivrante d’inattendu que vous êtes généralement plus susceptible de trouver dans un film d’animateurs japonais. Studio Ghibli, comme Ponyo ou Mon voisin Totoro, qu’un film Disney.

Il faut dire que la nouvelle version, réalisée par Robert Zemeckis, joue certaines choses en toute sécurité. Fini le spectacle burlesque de marionnettes à froncer les sourcils de l’original, le tabagisme des mineurs et les stéréotypes ethniques douteux. Assez juste. Bien que la nouvelle version désinfecte également les personnages du film original, qui étaient loin d’être parfaits : le dessin animé Pinocchio était adorablement heureux d’être induit en erreur, embrassant les plaisirs sensuels avec enthousiasme ; tandis que Jiminy Cricket a renfloué Pinoke plus d’une fois. Mais dans la nouvelle version, Pinocchio est inquiété par la délinquance des autres mineurs, tandis que Jiminy n’est arraché à sa tâche de bien faire que lorsqu’il est attaqué par les antagonistes du film. Tout cela est un peu condescendant et enlève la relatabilité imparfaite de la marionnette égarée.

Cette version moderne met à jour certaines des chansons et des blagues (y compris Keegan-Michael Key en train de souffler avec plaisir des commentaires pointus sur ce que signifie chasser la gloire en 2022) et ajoute une poignée de nouveaux personnages. Il y a beaucoup de potentiel dans le personnage de Fabiana (Kyanne Lamaya), dont le handicap physique ne l’empêche pas de s’exprimer à travers sa marionnette ballerine. Mais elle et les autres ajouts tombent en grande partie à plat; par exemple, dans l’original, Pinocchio n’est pas allé à l’école, mais cette fois-ci, il n’y est arrivé que pour être expulsé à cause du… racisme fantoche ? Ces nouveautés sont jetées puis tout aussi rapidement oubliées, plutôt que d’être réalisées pour jouer un rôle dans la conclusion du film.

D’autres choix excentriques faits par Zemeckis et ses copains incluent des accents italiens mûrs (et la décision de garder le poisson rouge sexy). Il est également affligé par ce problème trop courant d’être trop sombre – littéralement. Pinocchio 2022 est d’une confusion déroutante pendant plusieurs séquences clés. Lorsque Luke Evans danse sur le dos d’une équipe de chevaux, cela devrait être le genre de spectacle mémorable que vous aviez l’habitude d’obtenir de Dick Van Dyke dans les fantasmes classiques de Disney. Au lieu de cela, vous pouvez à peine voir ce qui se passe.

En fin de compte, même si vous embrassez l’étrangeté des contes de fées de ce monde agréablement bizarre, la chose la plus étrange à propos de ce nouveau film est son apparence. La récente récolte de redémarrages de Disney est souvent présentée comme des remakes “d’action en direct”, mais c’est un abus de langage : ils sont plus précisément décrits comme “photoréalistes”, car à part quelques acteurs humains, les visuels sont presque entièrement générés par ordinateur.

Techniquement très intelligent, mais dans ce cas, il est plus difficile d’acheter dans le monde bizarre des contes de fées. L’incrédulité est facilement suspendue au sujet des animaux et des humains qui interagissent lorsqu’ils sont tous animés, mais la présence de vrais acteurs humains peut vous amener à vous demander pourquoi certains animaux peuvent marcher et parler. Plus important encore, bien que je déteste être sur ce qui est probablement une réalisation technique époustouflante par des artistes d’effets visuels talentueux, travailleurs et probablement sous-payés, je viens de trouver la marionnette Pinocchio animée en douceur par CG moins vivante que la version animée des années 40.

Il y a une ironie certaine ici qu’un film qui fait tant d’histoires sur ce que signifie être “réel” ressemble si souvent à rien à l’écran n’est réel. Pourtant, le Disney Pinocchio 2022 est amusant. Et si vous ou vos enfants n’êtes pas dedans, vous n’avez qu’à les enchaîner jusqu’à ce que la version de Guillermo del Toro prenne vie.

