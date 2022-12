Critique de “Pinocchio de Guillermo del Toro”: marionnettes et pouvoir

« Tirez sur la marionnette !

Au moment où un fasciste radical aboie cette menace de mort dans “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, une version animée en stop motion du classique pour enfants, vous vous demandez peut-être si sa petite marionnette espiègle va s’échapper en un seul morceau. À ce moment-là, Pinocchio a été menacé par des scélérats, renversé par une voiture, a perdu des parties de son corps au feu et ciblé par nul autre que Benito Mussolini. “Ces marionnettes, je n’aime pas”, dit Il Duce avec un accent caricatural juste avant d’ordonner à un homme de main d’éliminer Pinocchio. C’est un monde effrayant, après tout.

Écrit par Carlo Lorenzini sous le pseudonyme de Carlo Collodi, “Les Aventures de Pinocchio” a été publié sous forme de feuilleton à partir de 1881 et transformé en livre pour enfants deux ans plus tard. Surréaliste et violent, il s’ouvre sur un morceau de bois enchanté qui se retrouve entre les mains d’un pauvre bûcheron, Geppetto. Il compte fabriquer une marionnette pour « gagner un morceau de pain et un verre de vin ». Au lieu de cela, il crée Pinocchio, une marionnette désobéissante qui aspire à être un garçon, s’enfuit et est emprisonnée, presque pendue et, après avoir été transformée en âne, presque écorchée. Il tue également un cricket qui parle avec un marteau.

Les films semblent connaître un curieux mini-renouveau de Pinocchio : une version en direct de l’histoire du cinéaste italien Matteo Garrone (avec Roberto Benigni dans le rôle de Geppetto) a été ouverte en 2020 ; et la réinvention du conte par Robert Zemeckis, qui combine action en direct et animation (avec Tom Hanks jouant Geppetto), est arrivée en septembre. Certes, il est facile de comprendre pourquoi del Toro, un fabuliste contemporain attaché aux visions baroques et cauchemardesques rendues avec amour, a été attiré par le roman de Collodi. C’est un fantasme étrange et décalé – et beaucoup plus sombre et plus troublant que le film sublimement animé de Disney de 1940 ne le suggère.

Aussi étrange que soit l’histoire, elle a été rendue d’autant plus étrange par la décision d’en faire une métaphore du fascisme, une vanité aussi politiquement incohérente que malheureusement chronométrée. (Del Toro l’a réalisé avec Mark Gustafson et partage le scénario avec Patrick McHale.) Le film a bien sûr été terminé avant les élections générales italiennes de cette année, qui ont porté au pouvoir un parti dont les racines remontent aux ruines du fascisme italien. Même ainsi, le monde réel jette une ombre effrayante sur le film, ce qui n’explique jamais les horreurs de cette période et utilise plutôt largement l’idéologie meurtrière du fascisme comme ornement.