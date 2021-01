Critique de « Pieces of a Woman »: Vanessa Kirby et Shia LaBeouf jouent dans un drame qui présente une naissance à domicile qui a mal tourné avec des détails exténuants

La prémisse est vaguement inspirée d’une tragédie personnelle qui a frappé le réalisateur hongrois Kornel Mundruczo et l’écrivain Kata Weber, un vrai couple qui a perdu un bébé. Mais leur premier film en anglais décolle dans des directions dramatiques par la suite, y compris le bilan que la situation impose à Martha de Kirby et à son mari Sean (Shia LaBeouf), ainsi qu’à d’autres sur leur orbite étendue.

LaBeouf, notamment, fait actuellement l’objet d’une controverse hors écran, et Netflix l’a largement excisé de sa promotion pour le film.

La poussée émotionnelle du film provient de la réponse hantée et engourdie de Martha, qui a des implications pour son mariage; sa relation avec sa mère impérieuse (Ellen Burstyn), qui est déterminée à intervenir, mais d’une manière qu’elle juge appropriée qui n’aide pas nécessairement; et la sage-femme (Molly Parker) qui a participé à l’accouchement, menant à un essai qui ressemble à un appareil fatigué afin d’aggraver le drame.

La nature profondément personnelle du matériel montre, et Kirby le capture avec le genre de performance discrète qui transmet l’agitation et la douleur au sein de son personnage. Dans cette saison de récompenses particulière, elle a suscité un certain buzz qui surpasse franchement le film.