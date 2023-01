Critique de “Peut-être que je le fais”: Liaisons tièdes

Une comédie romantique mettant en vedette Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon et William H. Macy tuerait comme un film de Nancy Meyers. Malheureusement, la comédie romantique “Maybe I Do” a été écrite et réalisée par le vétéran de la télévision Michael Jacobs.

“Peut-être que je fais” n’a pas seulement les emplacements succulents d’une image de Meyers, il n’a rien non plus dans le domaine de son écriture moyennement nette. Pour la première partie du film, trois fils de l’histoire s’entrecroisent de manière maladroite et arythmique.

L’image commence par son seul morceau amusant, dans lequel Sam (Macy), seul dans une salle de cinéma regardant une image d’art déprimante et perdant la raison, déchire ses Twizzlers et les mélange avec son pop-corn. Il est sur le point de jeter des M&M’s Peanut quand il est interrompu par Grace (Keaton), une autre personne âgée solitaire au cinéma. Une étincelle se produit et les deux, qui sont malheureusement mariés à d’autres personnes, commencent à attiser la flamme.