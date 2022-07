Critique de “Persuasion”: le présent s’immisce dans le passé

Maintenant, Anne est seule, et ses regrets ne font qu’augmenter lorsque Wentworth revient dans le pays en tant que riche capitaine de la marine. Il est impatient de trouver une femme, et s’il vise d’abord la belle-sœur animée d’Anne, Louisa (Nia Towle), son attention semble toujours revenir sur Anne.

Pour cette histoire de romance ravivée, le film convoque les beaux rendez-vous attendus pour un drame d’époque à gros budget. Il y a des manoirs extravagants, des costumes de brocart et des vues magnifiques. Mais il y a une crise de contemporanéité au coeur de cette jolie adaptation, et les ennuis commencent avec sa présentation de son héroïne.

Johnson, portant un fard à paupières fumé et un rouge à lèvres rose, affiche l’attrait confiant d’une célébrité partageant ses secrets avec le public. Son sourire se lit comme un sourire narquois. La bravade incongrue de sa performance est reflétée par le scénario du film, écrit par Ron Bass et Alice Victoria Winslow, qui parsème des lignes du roman avec des truismes meme-ish comme: «Maintenant, nous sommes pires que les ex. Nous sommes amis.”

Le contraste entre le dialogue modernisé et le langage approprié à la période d’Austen ne fait que rendre les deux styles plus maniérés. L’héroïne de l’histoire, ses dialogues et même ses thèmes de regret et de solitude semblent être engloutis par la nécessité de conserver une apparence d’impertinence contemporaine.

Pour les fans du roman d’Austen, il est difficile d’imaginer la version de la réalisatrice Carrie Cracknell offrant un sentiment de facilité ou d’évasion. Au lieu de cela, la tension insupportable entre le passé et le présent sert de fenêtre nue désarmante sur les angoisses du cinéma hollywoodien actuel. Mieux vaut que tout le film soit une affaire sceptique et incertaine que de risquer de présenter une héroïne pré-féministe qui manque de confiance.

Persuasion

Classé PG. Durée : 1h47. A regarder sur Netflix.